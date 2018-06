(VIDEO) 25 expertos presentaron sus propuestas económicas

13 junio 2018 - Un grupo de economistas, abogados, internacionalistas, contadores y filósofos, “comprometidos con el desempeño de la revolución” un documento en el marco del diálogo planteado por el presidente Nicolás Maduro, con sus propuestas sobre “la crítica situación económica”.



El texto, llamado “Recomendaciones para atender la coyuntura económica y marcar un nuevo rumbo de la economía venezolana” fue suscrito por Vladimir Adrianza, Zuleima Aguilarte, Lida Alcalá, Antonio Boza, Carlos Marquina, Francisco Cedeño, William Pacheco, Alexis Corredor, Maribel Sánchez, Pascualina Curcio, María Alejandra Díaz, Julio Escalona, Omar Galíndez, Andrés Giussepe, Carlos Lazo, Edelberth Molina, Judit Odremán de Ochoa, David Paravisini, Amilcar Pérez, José Gregorio Piña, Rafael Rosales, Luis Salas, Mario Silva, Juan Carlos Valdez y Judith Valencia.



Vea el programa "La Hojilla" con Mario Silva y su invitada la Econ. Pascualina Curcio



Video fuente: Luigino Bracci







Proponen fortalecer el valor del bolívar. “La creación del bolívar oro soberano cuyo valor sea fijado por la cantidad de oro depositado en las bóvedas del BCV. El objetivo es anclar el valor del bolívar a un bien cuyo precio sea marcado en el mercado internacional, no susceptible de manipulación por terceros. Como propuesta alternativa se sugiere fijar el valor del bolívar con respecto al petróleo”.



“En cualquiera de las dos alternativas, el Petro funcionaría como divisa sólo para el comercio exterior, y el bolívar soberano (respaldado en oro o en petróleo) circularía como la moneda nacional”.



Plantean mejorar la evolución de los agregados monetarios, aumentando “de manera general el actual Coeficiente de Encaje Legal, e implantar un modelo dinámico que relacione el encaje legal específico de cada entidad bancaria… Modificar la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público para establecer que todos los fondos y activos monetarios del Estado, sea cual sea su origen, tipo, cualidad, moneda venezolana de expresión, formato de emisión y destino, deban estar depositados en un único banco del Estado”.



Sugieren también crear un “Comité Permanente de Seguimiento y Coordinación de variables económicas”, y un “ente operativo, con capacidad sancionatoria” que “vincule obligatoriamente en tipo real todas las bases de datos de órganos y entes del Estado, procese toda la información mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación y rinda informes de inteligencia sobre dichos análisis”.



Divisas. En cuanto a la planificación y presupuesto de ingresos y uso de divisas, proponen que se elabore “una ley para planificar y presupuestar el uso de los ingresos provenientes de la exportación de los recursos naturales, y de cualquier otro ingreso proveniente de las exportaciones por el sector público, que especifique las personas jurídicas, las cantidades, asignadas y para qué”.



“En cualquier caso de asignación de divisas, la misma debe supeditarse a un baremo de precios internacionales, con la finalidad de impedir la sobrefacturación de importaciones y la fuga de divisas; la evasión tributaria por precios de transferencia y el traslado de precios inflados a las estructuras de costos de producción, distribución y comercialización”.



Recomiendan “crear espacios para que el sector privado transe las divisas que tiene colocadas en la banca internacional, sin que el Estado coloque las divisas que ingresan por exportación de las riquezas naturales”.



“En el caso de excepciones: es indispensable la debida y pública justificación, con base de mecanismos financieros y no cambiarios. En lugar de vender las divisas a las transnacionales, se impone prestarlas a interés y con garantías reales que aseguren la recuperación del préstamo”.



Tributos. En materia tributaria proponen “establecer el impuesto sobre la renta con base del cálculo del porcentaje de ganancia con respecto de las ventas o de los activos… La recaudación de dicho impuesto ha de ser mensual, sobre todo porque esto incidiría notablemente en la disminución de los márgenes de ganancia de los comerciantes e industriales”.



Señalan que se implante “el Impuesto de los Activos Improductivos y de los Grandes Patrimonios; y el impuesto de las Transacciones Financieras de Alto Valor”.



Piden “crear una Sala Situacional para el seguimiento y control de los centros de producción, acopio y depósito de bienes esenciales, así como de los medios de transporte”, y “establecer mecanismos de incentivo ciudadano ante la denuncia de cualquier ilícito económico. Una vez verificada la información por parte de los organismos competentes al denunciante se le recompensará de un 20% del monto de la sanción pecuniaria”.



“Establecer formas de tributación para las actividades comerciales de tipo personal; mejorar el control de la evasión y la elusión fiscal, con la aplicación de un sistema de control ciudadano y empresarial”.



Sobre el abastecimiento de medicamentos: “Recuperar y fortalecer la producción nacional de medicamentos; crear un equipo de supervisión cívico-militar que, con base de un sistema automatizado de carácter público y el uso de la tecnología de identificación biométrica, asuma el control y supervisión de la distribución y venta de los medicamentos”.



Para impulsar el comercio exterior, proponen: “crear un organismo superior de comercio exterior, para garantizar el control del Estado sobre las compras y ventas de bienes importados; transparentar la administración de divisas mediante la publicación detallada de todas las asignaciones efectuadas por el órgano competente, cruzada a su vez con la data aduanal de importaciones del Seniat”.



Boicot al efectivo. Sobre el “boicot al efectivo”, los expertos plantean “promover el uso de tiques preferenciales, tarjetas prepagadas, monedas comunales y locales”.



Recomiendan “conformar una Comisión de la Verdad Económica” que investigue “casos de desestabilización económica, boicot, acaparamiento, ataque a la moneda y especulación”.



En lo comunicacional, piden “una campaña para recuperar la confianza, la moral y la ética para superar los efectos de la guerra no convencional”.

En materia de Ciencia y Tecnología: “Crear un Ministerio para la Ciencia y la Tecnología que tenga como misión fundamental el impulso de la investigación y la aplicación del conocimiento científico”.



Solicitan “relanzar la Misión Negra Hipólita, bajo supervisión cívico-militar”, “fortalecer el Programa de Alimentación Escolar y las Casas de Alimentación; y relanzar la Misión Agrovenezuela”.



Fusionar los bancos públicos



Plantean “consolidar la medida, suspendiendo la asignación de divisas públicas a empresas privadas; destinando las divisas disponibles para importaciones directas de bienes esenciales por el Estado y la restricción de la libre convertibilidad del bolívar soberano; y establecer mecanismos de administración de divisas que respondan a las necesidades prioritarias de la población venezolana y de las políticas económicas del gobierno revolucionario”.



En cuanto al sistema financiero, recomiendan



“fusionar la totalidad de los bancos propiedad del Estado en un solo Banco Público, cuya Tesorería estaría en conexión directa con la Tesorería Nacional, y poner en funcionamiento el Órgano Superior Financiero”.



Intervenir el metro



Para “mejorar el servicio de transporte colectivo y los servicios básicos”, plantean:



Diseñar y ejecutar un plan que garantice la compra a precios justos de insumos, cauchos, lubricantes, baterías, para hacerlo accesible al transportista asociado a fijación de precios de la tarifas acordes con el aporte del Estado en relación con el suministro de los insumos mencionados; uso masivo e intensivo de las unidades de transporte de las instituciones públicas, en _horarios en que estén ociosas; la intervención cívico-militar del Metro de Caracas y del Ferrocarril de los Valles del Tuy;_intervenir Pdvsa-GAS, a fin de develar_las fallas del suministro; crear una red nacional de transporte de alimentos y bienes públicos; crear un Estado Mayor Estadal para_el suministro del agua y de la electricidad en el país”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 986 veces.

La fuente original de este documento es:

Últimas Noticias (http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/25-expertos-presentaron-sus-propuestas-economicas/)