Casa de cambio "Zoom" inicia operaciones con remesas a Bs 1.303.270 por dólar

Credito: Prensa YVKE

13 junio 2018 - La casa de cambio Zoom inició este lunes sus operaciones con remesas familiares tras la autorización por parte del gobierno para recibir divisas de venezolanos que se encuentran en el exterior.



De acuerdo a la información suministrada por el Grupo Zoom a través de su redes sociales, la tasa de cambio utilizada para el pago de las remesas será de 1.303.270 bolívares por dólar. Señaló que este precio se acordó en la subasta número 17 del Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom).



Según los resultados del Dicom, el tipo de cambio promedio finalizó en 80.000 bolívares, por lo que la tasa de Zoom se ubica muy por encima. Fuentes del sector explicaron que el precio del dólar que fijó Zoom se estableció en Bs 1.303.270 porque ésta fue la cotización que la casa de cambio ofertó en la última subasta de divisas y la cual fue aceptada por el Banco Central de Venezuela (BCV).



De esta manera, el gobierno estaría autorizando el uso de otra tasa de cambio oficial para las operaciones cambiarias en el país.



El tipo de cambio que ofrece el Grupo Zoom para las remesas luce quizás más atractivo para los venezolanos en comparación al precio promedio del Dicom, pero también es la mitad del precio con el cual se vende el dólar paralelo. Por lo que habrá que esperar el efecto que tendrán las remesas en el mercado no oficial de divisas.



Cálculos de la consultora Ecoanalítica indican que en lo que va de 2018 han ingresado a Venezuela unos $6.000 millones en remesas, un monto muy superior al reportado en 2017 de $2.000 millones.



El pasado 8 de junio, el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, informó de la autorización de tres casas de cambio (Italcambio, Zoom e Insular) para recibir remesas desde el exterior, dejando fuera a varias de estas empresas como Venegiros y Casa de Cambio Angulo López.



Sin embargo, hasta la fecha, Italcambio aún no ha iniciado la recepción y entrega de remesas debido a la investigación que lleva a cabo Sudeban desde el pasado mes de mayo por operaciones no autorizadas, además de la suspensión de sus operaciones por un plazo de 120 días.