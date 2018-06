Circulación de efectivo llega al mínimo de 1,8%

"Extrañamente" los economistas consultados no mencionan el contrabando de billetes venezolanos a Colombia vía Cúcuta. Credito: avn

13 junio 2018 - La crisis del dinero en efectivo se mantiene a paso demoledor. La cantidad de monedas y billetes en circulación apenas representan el 1,8% del total de la liquidez monetaria del país. La cifra óptima, según los economistas y expertos en la materia, debería superar el 15%.



Las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) indican que el 1,8% de billetes en circulación es la cifra más baja en los últimos 20 años. La falta de billetes tangibles lo sienten los venezolanos que a diario realizan interminables “tours” por los bancos públicos y privados para obtener efectivo.



La liquidez monetaria al 1 de junio se colocó en Bs. 1,2 billardos, lo que indica que casi la totalidad del dinero de la economía es “electrónico”, si se compara con la cantidad de monedas y billetes en circulación y que apenas suman 23,03 billones de bolívares.



En el último reporte se reflejó que el circulante monetario en el país estuvo compuesto por más de 1.258 billones en depósitos a la vista, 82 billones en depósitos de ahorro transferibles, más de 23 billones en “monedas y billetes”, y finalmente más de 4,4 billones en instrumentos menos líquidos (cuasidinero).



Los economistas alertan que el fenómeno se debe a la creciente hiperinflación por la que atraviesa el país —solo en el mes de mayo marcó 1.995% la acumulada y 24.571 la interanual— y la incapacidad del Ejecutivo de fabricar billetes nuevos para atender la alta demanda.



A esto se le añade la “errada” política de volcar dinero inorgánico al torrente financiero con constantes aumentos de sueldos e incrementos de los montos en bolívares de los “bonos gubernamentales” que a la larga se suman a la liquidez monetaria del país.



“La creación de dinero inorgánico por parte del Gobierno avanza al mismo ritmo de la hiperinflación, pero lo que está rezagado es la creación de billetes y monedas en físico que cada día valen y se ven menos, pero es lo que más requieren los venezolanos”, apuntó el economista Carlos Maldonado.



Explicó que “debe existir una relación medianamente estable entre la circulación de monedas y billetes versus la liquidez monetaria. La economía venezolana necesita como mínimo una cantidad de efectivo real y circulante superior a los Bs. 200 billones (un 15%) y no los Bs. 23 billones de ahorita”.



Maldonado agregó que “la demanda de dinero real viene colapsando día tras día. El Gobierno quiere ganarle a la hiperinflación con dinero electrónico, inorgánico y esto lo que hace es empeorar la situación”.



En 2015, cuando no había crisis de efectivo, la proporción de dinero en efectivo con respecto a la liquidez monetaria era de entre 10% y 12%. Para junio del año pasado, la relación dinero en bolívares versus la liquidez fue del 7%.



Esto en la práctica significa que hay cada vez más dinero depositado en los bancos que es imposible tener en efectivo, lo que obliga a los ciudadanos a un uso intensivo de los canales digitales para realizar las transacciones.



José Guerra, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, indicó recientemente que la cantidad de billetes y monedas en circulación se ubicó en 25% en 2015. La cifra representa una caída superior al 20% en apenas tres años.



“En 2008 el efectivo era el 26,6% de la emisión monetaria, en 2012 el 33%, en 2015 el 25% y en 2018 apenas el 2%. A parte de ello, la hiperinflación demolió los pocos billetes en circulación”, explicó en su cuenta en Twitter.



El economista Henkel García también apunta que la relación efectivo/masa monetaria “debería estar entre 12% y 14%. Lo más grave de todo es que la la liquidez monetaria sigue aumentando vorazmente y es dinero que no tienen ningún respaldo de las reservas internacionales. Son más bolívares sin respaldo financiero y sin valor ante la continua alza de precio producto de la hiperinflación”.



El Gobierno nacional lanzará el próximo 4 de agosto un nuevo cono monetario que tendrá tres ceros menos producto de la reconversión monetaria. Sin embargo, expertos afirman que si no se tiene el número de piezas necesarias para cuando sea colocado en circulación el sistema podría colapsar.



La economista María Fernanda Herrera, experta en temas financieros, apuntó que el Gobierno “no tiene la capacidad técnica para fabricar más billetes y aumentar la cantidad de dinero físico en circulación. Ya el BCV está evaluando cuáles piezas del actual cono convivirán con la nueva familia de billetes, esto con la finalidad de aumentar un poco el porcentaje de proporción de efectivo con respecto a la liquidez

monetaria”.



Indicó que “si no se realizan los correctivos se nos viene un grave colapso en el sistema monetario porque la escasez de billetes aumentará significativamente. Lo más sano es que el próximo 4 de agosto se pongan a circular más de 30.000 millones de piezas monetarias nuevas para atender la demanda. A la par, se tiene que aplicar y de inmediato una política seria para frenar la inflación porque sino pasaremos de los billardos a los trillardos en poco tiempo”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 348 veces.

La fuente original de este documento es:

Panorama (https://www.panorama.com.ve/ciudad/Circulacion-de-efectivo-llega-al-minimo-de--18--20180613-0008.html)