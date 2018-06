Industria gráfica advierte cierre a fin de año por crisis económica: “Las medidas del gobierno nos asfixian”

Credito: Web

12-06-18.-La industria nacional de Artes Gráficas publicó un comunicado donde expresan que producen al 10% de su capacidad, y que a pesar de que están “tendiendo puentes con los entes del Estado”, siguen sin obtener los resultados deseados.



“Lo único que queremos es seguir trabajando, de lo contrario a fin de año la industria gráfica se verá obligada a cerrar sus puertas”, dice un comunicado publicado en la página web de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas (Aiag).



Comunicado Asociación de Industriales de Artes Gráficas:



Dirección Ejecutiva / 11/06/2018



Nuestra última encuesta de coyuntura, nos recuerda que estamos produciendo al 10% de nuestra capacidad, las pocas empresas que están imprimiendo se gastan el inventario sin oportunidad de reponerlo en corto tiempo; otras están paralizadas al no tener pedidos, sus clientes habituales no se acostumbran a los nuevos precios. Todos los que estamos intentando trabajar estamos sintiendo como un inmenso agujero nos absorbe.



El sector de las Artes Gráficas genera aproximadamente 17 mil puestos de trabajo, pero las medidas del gobierno nos asfixian, estamos siendo golpeados por la economía y estamos sufriendo la diáspora de nuestro personal calificado, pero a pesar de todo eso ¡QUEREMOS TRABAJAR!



Somos un sector transversal que está involucrado en cada pieza del día a día de los venezolanos, estamos presentes en las etiquetas de los alimentos, en las cajas de medicinas, en los empaques que ven en los anaqueles; hoy ante la escasez de materia prima, los proveedores tienen sus precios dolarizados golpeando a las empresas más pequeñas, si nosotros no cobramos en dólares como vamos a sobrevivir sin una demanda constante y con toda la carga parafiscal, enfrentamos la época más complicada de nuestro gremio.



Estamos tendiendo puentes con los entes del estado, pero seguimos sin obtener los resultados deseados, lo único que queremos es seguir trabajando, de lo contrario a fin de año la industria gráfica se verá obligada a cerrar sus puertas.



