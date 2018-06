Ministro de Salud denuncia desvío de medicamentos por laboratorios para atentar contra el pueblo venezolano

El titular para la Salud afirmó que la empresa farmacéutica ha recibido en los últimos años $22.000 millones.

11 junio 2018 - El ministro venezolano para la Salud, Luis López denunció este lunes el desvío de medicamentos por parte de algunos laboratorios privados e incluso empresas farmacéuticas nacionales, “no hacen nada en función de la población, sino de sus ganancias”.



Durante el programa "Juntos por la Soberanía", transmitido por Radio Nacional de Venezuela, el titular para la Salud indicó que en el país existe un saboteo por parte de los laboratorios nacionales e internacionales para atentar contra la vida de los venezolanos.



“Tenemos un empresariado nacional (farmacéutico) que produce, pero desvía en función del bachaqueo interno y hacia Colombia (…) porque ante sus ojos venderle al Estado es perdida, porque deben vender al precio legal”, expresó.



En ese sentido, López aseguró que las empresas farmacéuticas son un cartel que a nivel nacional e internacional que ejercen presiones para que las personas no tenga o no puedan comprar medicamentos. “Los laboratorios que tienen operaciones en Venezuela no se están preocupando porque los medicamentos lleguen, aun con contrato y pago a último momento simplemente dice no, ya que esto genera un beneficio al pueblo”, dijo.



Destacó que las acciones del Gobierno Bolivariano a través del presidente Nicolás Maduro son para el bienestar de la población. Igualmente advirtió que todas aquellas personas que vayan en contra de las medidas de protección para el pueblo serán sancionados.



“Señores de los laboratorios y de las droguerías, ya perdieron las elecciones, dejen los retrasos y comiencen a trabajar como debe ser”, sostuvo.



Mencionó que los medicamentos del sistema 0800-SALUD YA (0800-72583-92), son ofertados en páginas web, ante estas acciones ilegales hay personas detenidas.



Por otra parte, el titular para la Salud afirmó que Venezuela no necesita ayuda humanitaria.



“Quieren declarar emergencia humanitaria cuando no tienen razón, les hemos dado todas las propuestas para salir adelante y solo quieren seguir jugando con la salud del pueblo”, sostuvo.

