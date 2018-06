Conozca cómo los mecanismos de bloqueo criminal contra Venezuela generan escasez de medicinas

11 junio 2018 - Una delegación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), encabezada por su segundo vicepresidente, Elvis Amoroso sostuvo una reunión este viernes en Ginebra, Suiza, con el experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela, Alfred de Zayas, quien indicó que la falta de medicinas y alimentos en el país, se debe a la guerra económica y al bloqueo financiero.



“El doctor Alfred de Zayas visitó Venezuela y se reunió con todos los sectores tanto de oposición como seguidores de la revolución y verificó que la situación de medicinas y alimentos se debe al brutal bloqueo y a la guerra económica que están viviendo los venezolanos”, expresó el constituyente.



Agregó que Zayas presentará en los próximos días un informe definitivo ante ONU acerca de la situación que viven los venezolanos debido al bloqueo.



Amoroso, también recalcó el esfuerzo que desde el gobierno del Presidente Nicolás Maduro se realiza para que el mundo conozca la verdadera situación de Venezuela y no la información tergiversada que difunden algunos sectores de la extrema derecha.



Por su parte, Zayas refirió que debido a las sanciones internacionales, las cuales calificó como “crímenes de lesa humanidad”, se ha agudizado el asedio en contra del pueblo venezolano.



“El bloqueo criminal y financiero que vive Venezuela es semejante al bloqueo que por 60 años ha vivido Cuba y estas sanciones han generado una crisis y una escasez de medicinas y alimentos”, manifestó el experto de la ONU.



Claves del bloqueo que intenta amenazar la estabilidad del país



Desde el año 2013 el Gobierno Bolivariano de Venezuela ha sido blanco de ataques internacionales golpeando sistemáticamente diversos factores del sector económico y productivo nacional, generando un Bloqueo Criminal que amenaza de manera directa la estabilidad y la salud del pueblo venezolano, esto implica el impedimento al país para el cumplimiento de compromisos internacionales y la realización de transacciones financieras a través de bancos internacionales, como el bloqueo para ejecutar pagos necesarios para la importación de alimentos, medicinas, bienes y servicios de primera necesidad.



La meta es generar de manera directa una disminución de la capacidad de satisfacción de las necesidades básicas de nuestro pueblo queriendo así, lesionar su moral propiciando acciones violentas y un escenario que justifique la declaración de crisis humanitaria.



Para demostrar estas afirmaciones queremos compartir 6 situaciones específicas que el Gobierno Bolivariano ha tenido que sortear para poder garantizar los medicamentos e insumos a la población venezolana, hechos que son necesarios denunciar y difundir para desenmascarar la verdadera intensión criminal de estas sanciones:



• Congelamiento de fondos para importar insulina: Fue por todos conocidos cuando el presidente Nicolás Maduro denunció ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC, el “congelamiento” en un puerto internacional de un cargamento con más de 300 mil dosis de insulina, debido a que la entidad financiera CITIBANK, con sede en Estados Unidos, se negó a recibir los fondos que Venezuela estaba depositando para pagar su importación.



En consecuencia, la insulina estuvo paralizada en un puerto durante varios días, perjudicando a más de 450.000 de venezolanos registrados. Esto generó un importante retardo en la distribución de las dosis. Este hecho permitió servir la mesa para que la mediática lanzara una matriz de información falsa sobre la incapacidad del Estado para atender a los pacientes que sufren de diabetes.



• Bloqueo para la compra de tratamientos antimaláricos: En noviembre del año 2017, fue denunciado por el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela,Tareck El Aissami, el bloqueo por parte de la Republica de Colombia de la compra de medicamentos antimaláricos, hecho en el cual Venezuela había adquirido cerca de 2 millones de tratamientos, específicamente Primaquina y Cloroquina, inventario que fue solicitado al laboratorio (BSN Medical con sede en la República de Colombia) que produce este tratamiento en la región.



La compra se ejecutó sin problemas, llegando al pago de la facturación, cumpliendo efectivamente un primer despacho de Primaquina a nuestro país. En el momento de realizar el segundo despacho de Cloroquina para completar los tratamientos, el laboratorio tuvo conocimiento que esta compra tenía como destino final la República Bolivariana de Venezuela, específicamente el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), por lo que procedieron de manera inmediata a bloquear su despacho sin dar alguna explicación, y reintegraron el pago ya realizado, los entes competentes contactaron la empresa intermediaria encargada de la importación descubriendo fue sancionada por venderle a Venezuela.



¿Cuál fue la consecuencia?, el retardo en la distribución de los tratamientos completos como parte del esfuerzo constante que realiza el Gobierno Bolivariano de Venezuela para combatir la malaria en las poblaciones afectadas. Esto generó por supuesto la activación de la mediática nacional e internacional posicionando entonces nuevamente una matriz falsa acerca de la incapacidad del Estado para atender a los pacientes afectados, sin embargo no informan que aun teniendo el recurso económico producto del bloqueo no se le permite a Venezuela acceder a la compra de estos medicamentos.



•Bloqueo financiero a Venezuela por bancos internacionales para realizar transacciones a la OPS: Se bloqueó a Venezuela en la realización de transacciones bancarias para la ejecución de pagos en las cuentas de la Organización Panamericana de la Salud, cuyo propósito es la adquisición de vacunas y medicamentos a través del Fondo Rotatorio y Fondo Estratégico. La OPS utiliza este mecanismo de cooperación para mejorar el acceso y la gestión de suministros estratégicos de salud pública a los estados miembros.



En el mes de Octubre del año 2017, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó recursos solicitados para la adquisición de vacunas y medicamentos a través del fondo rotatorio y estratégico de la OPS, se procede a realizar todos los trámites necesarios a través

del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) para el desembolso de los recursos.



En el momento de solicitar las coordenadas para realizar la transferencia de los recursos, se notifica al MPPS a través de FONDEN que la certificación bancaria correspondiente al banco UBS SUIZO emitido por la OPS no está autorizado para procesar dicho desembolso, por consiguiente Venezuela se encuentra bloqueada, imposibilitada para hacer depósitos en dicho banco. Es decir, los recursos venezolanos no son aceptados en estos bancos, esto generó un retardo en el pago y la consecuente imposibilidad del despacho por parte de la OPS de las vacunas.



Esta situación obligo la OPS a realizar aperturas de nuevas cuentas a través de Bancos de la República Federativa del Brasil y por ende un retraso criminal en la adquisición de vacunas para el cumplimiento de los esquemas de vacunación en el país.



Destaca el permanente apoyo y cooperación que ha sostenido la Organización Panamericana de la Salud en las adquisición de medicamentos así como los planes de apoyo y acompañamiento a las actividades de control, promoción, prevención y diagnóstico de enfermedades con la República Bolivariana de Venezuela.



• Negativa de transnacionales farmacéuticas a la venta de medicamentos oncológicos: En el mes de noviembre del año 2017, el MPPS emitió una orden de compra de medicamentos oncológicos para ser distribuidos en el Hospital Pediátrico José Manuel de Los Ríos

ubicado en la ciudad de Caracas, reconocido como el hospital de niños de mayor referencia en el país.



La respuesta de los laboratorios: Baxter, Abbott y Phizer fue negarse a emitir el certificado de exportación de dichos productos, lo que imposibilitó a la empresa colocarlos en Venezuela, anulando la posibilidad de compra, sin embargo, el Gobierno Bolivariano de Venezuela en su empeño de dar respuesta a las necesidades de la población y de sus pacientes, logró triangular la compra a través de la República de Uruguay para cumplir con el traslado.



¿Cuál fue el resultado final?, se lograron traer más de 25 tipos de medicamnetos oncológicos pudiendo atender a 135 niños de los servicios de oncología y hematología hospitalizados para el momento. Es un hecho criminal que atendiendo a intereses neoliberales se le niegue a Venezuela acceder a estos medicamentos.



• Prohibición de salida hacia Venezuela de un avión con insumos para diálisis: Se refiere a la prohibición de una aereonave Colombiana para despegar hacia Venezuela con un cargamento de insumos necesarios para realizar el tratamiento de hemodiálisis. Esto obedece a una ordenanza que emitió el Gobierno de Colombia, donde se prohíbe la salida de cualquier avión con siglas de ese país con destino a Venezuela, sin su autorización expresa, misma que nunca llegó, lo que generó un retardo de más de 10 días en la llegada de estos insumos vitales para los pacientes renales.



Más recientemente, Venezuela fue bloqueada para ejecutar un pago en una cuenta internacional por 7 millones de dólares destinados a la adquisición de insumos para diálisis, este bloqueo se ejecutó el día lunes 14 de mayo del presente año a sólo 5 días de realizarse la actividad electoral y se llevó a cabo como mecanismo de presión para evitar que Venezuela ejerciera su derecho al voto.



Este bloqueo impidió el arribo a Venezuela de manera oportuna de los insumos necesarios para el tratamiento de 15 mil pacientes de hemodiálisis, destacándo que este tratamiento es otro de los tantos que son garantizados de manera gratuita.



• Negativa de transnacionales farmacéuticas a la venta de medicamentos para enfermedades crónicas: El Presidente de la República Nicolás Maduro, aprobó recursos financieros, para la adquisición de medicamentos, reactivos e insumos, de pacientes que padecen enfermedades crónicas, dicha compra incluye medicamentos para parkinson, medicamentos inmunosupresores para trasplantados y reactivos e insumos para laboratorios. Desde ese mismo momento se iniciaron las negociaciones con las farmacéuticas Pfizer y Novartis, debido a que, estás son las únicas que tienen estos medicamentos con las marcas registradas.



Luego de más de 20 días de negociación las empresas antes mencionadas se negaron a venderles estos medicamentos a Venezuela, lo que ocasionó retardo, ya que, se solicitó la fabricación en la República de la India, por lo que no estaban disponibles de forma inmediata para la venta. Cabe destacar que las adquisiciones a través de la República de la India permite la disminuir costos y aumentar la cantidad de medicamentos que se adquieren, beneficiando a un mayor número de pacientes.



El sistema de salud venezolano vive las consecuencias de estos bloqueos día a día, pero con una mediática internacional que se encuentra a favor de intereses imperialistas que se aprovechan de estas situaciones para construir noticias que buscan generar preocupación en la población.



En Venezuela el 80% de los medicamentos comercializados en el país se encontraban en manos de laboratorios transnacionales, contra un 20% de laboratorios nacionales, estos laboratorios se han ido del país, han retirado sus productos y han causado el desabastecimiento que se vive desde meses anteriores.



La derecha nacional e internacional hace llamados para decretar una supuesta crisis humanitaria y piden aperturas de canales humanitarios pero a su vez bloquean y estrangulan la posibilidad de la adquisición de los medicamentos y alimentos para el pueblo venezolano, su única intención es incidir directamente en las políticas internas de Venezuela y conducirlas a la satisfacción de sus propios y particulares intereses de poder y acumulación desigual del capital.

La fuente original de este documento es:

Radio Nacional de Venezuela