Panamá prepara sanciones económicas si Venezuela no "revisa sus acciones"

09-04-18.- Panamá prepara “sanciones económicas” contra Venezuela por haber reaccionado “agresiva y desproporcionadamente” al listado que el Ejecutivo panameño publicó de venezolanos Personajes Políticamente Expuestos (PEP), afirmó hoy la vicepresidenta y canciller Isabel De Saint Malo de Alvarado, segú reporta la agencia Efe.



“Panamá no ha tomado medidas comerciales, pero si no revisa Venezuela sus acciones, vamos a reaccionar y adoptar otras medidas de endurecimiento en proporción, incluyendo la aplicación de la ley de retorsión y podría ser hasta sanciones económicas”, declaró la vicepresidenta en una reunión con la prensa extranjera acreditada en el país centroamericano.



La canciller recordó que “Venezuela está en la lista de países que discriminan a Panamá”, publicada en marzo pasado por el Gobierno como un “primer paso en la evaluación de acciones recíprocas” en materia migratoria, tributaria y arancelaria para las 20 jurisdicciones incluidas por aplicar medidas discriminatorias o restrictivas al país centroamericano,



De Saint Malo sostuvo este lunes que la lista panameña de personas políticamente expuestas, publicada el pasado 28 de marzo y que incluye 16 empresas venezolanas, acoge una elaborada “hace tiempo” por organismos internacionales y la ONU.



Su publicación fue decidida por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales para “darle claridad a los agentes económicos panameños” sobre quiénes son los sujetos con los que hacer negocios.



Esa lista “existía y se aplicaba la supervisión, solo que ahora la Comisión aclaró que se debe aplicar la diligencia ampliada (a profundidad) de estos PEP”, que incluye al presidente venezolano, Nicolás Maduro, entre otros 55 funcionarios y 16 empresas.



El Gobierno de Venezuela reaccionó a la publicación de esa lista con la suspensión por 90 días renovables de relaciones con altos funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el presidente, Juan Carlos Varela, y la vicepresidenta y canciller, y empresas panameñas, entre ellas Copa Airlines.



“Sentimos que ha habido desinformación de parte de Venezuela sobre la lista, que era parte de la rutina, lo que pasa es que también el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) pidió participar” en su divulgación, acotó.



También, “porque los actores locales pidieron claridad y la comisión publicó la lista para proteger la plataforma financiera panameña, lo único nuevo es que quedaron identificados en una resolución”, apuntó De Saint Malo.



Aclaró que “la comisión se reúne todos los meses y se publicó ahora porque el tema de Venezuela tiene notoriedad, pero Venezuela lo sacó de contexto y su reacción sobrepasa la actuación de Panamá; Panamá se siente agredida con medidas que están fuera del marco jurídico y sin ningún sustento”.



“Si no hay ninguna corrección de parte de Venezuela, no veo por qué Panamá va a buscar un acercamiento durante la Cumbre de las Américas”, que se celebrará en Perú en los próximos días, respondió enérgicamente la vicepresidenta en la cita con la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Panamá (ACOPEP).



De Saint Malo dijo que las acciones de Venezuela “perjudican más a los propios venezolanos” que a Panamá, y que el Gobierno está en permanente comunicación con las empresas panameñas sancionadas para evaluar el impacto de la suspensión de relaciones económicas y reaccionar en consecuencia.



Las relaciones bilaterales “están en una gran pausa”, indicó la canciller, quien confirmó que el embajador venezolano en Panamá, Jorge Durán Centeno, ya salió del país, luego de que el Gobierno panameño pidió que se retirará, aunque Caracas dijo el viernes pasado que lo llamó a consultas.



El Gobierno de Panamá decidió el jueves retirar a su embajador en Venezuela, Miguel Mejía, y la delegación diplomática quedó en manos de un encargado.