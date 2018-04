Rafael Uzcátegui (PPT) : El país tiene un bloqueo financiero y un impedimento para usar divisas

Rafael Uzcátegui Credito: Archivo

09-04-18.-Rafael Uzcátegui, secretario general del Partido Patria para Todo (PPT), se pronunció durante una entrevista con Globovisiónen relación a la gira mundial que llevan distintos dirigentes políticos de oposición para “denunciar” la situación de Venezuela; detalló que se introdujo una denuncia ante el Ministerio Público (MP), alegando que estos diputados se encontraban presuntamente “traicionando a la patria”, sin embargo no han obtenido respuesta alguna.



Consideró la actuación de algunos dirigentes opositores como “graves”, ya que a su juicio estos han cometido acciones que “atentan contra la justicia”.



Detalló que en Venezuela se han bloqueado diversas cuentas del Estado, y esto ha imposibilitado la importación, lo cual afecta al Gobierno en el cumplimiento de su compromiso constitucional de “asegurar alimentos y medicinas”; en base a eso no se puede “guardar silencio”, y se le debe pedir a la justicia que “inicie las averiguaciones”, para determinar los responsables de esos hechos.



El dirigente político del PPT prevé que los responsables sean los diputados a la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges y Luis Florido; asegura además, que después que los parlamentarios sostienen reuniones con distintos representantes internacionales, al país se le aplican sanciones.



Añadió que el país presenta un “bloqueo financiero” y un impedimento para comprar, cancelar, procesar y utilizar las divisas, medidas que “han sido anunciadas” por representantes de la oposición, lo que los hace “responsables”.



Uzcátegui opina que las sanciones aplicadas a Venezuela, no sólo “afectan al Gobierno”, sino también al “pueblo venezolano”.



Indicó que como partido le han solicitado a la Fiscalía General de la República y a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que inicie las “investigaciones” sobre quiénes se “han dedicado a promover”: la violencia, y la “violación de los Derechos Humanos”.



Resaltó que Venezuela cuenta con el respaldo económico suficiente, tanto en “oro como en certificación de los minerales”.



A su juicio la “ayuda humanitaria”, representa una intervención extranjera, ya que el país “cuenta con los recursos suficientes” para adquirir esos productos.