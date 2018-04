Redondeo de la reconversión con impacto en precios

Credito: Panorama

05-04-18.-Inviable y poco efectiva. Así califican los economistas el venidero proceso de reconversión monetaria que se aplicará en el país, a partir del próximo 4 de junio. A juicio de los expertos, la eliminación de los tres ceros a la moneda y la aplicación del “redondeo” disparará la hiperinflación y tendrá un severo impacto en los precios de bienes y

servicios.



“El cambiar el cono monetario no tiene nada que ver con el control de la hiperinflación; si bien es una medida que hace falta porque ya se hace inmanejable la cantidad de ceros (…) no se ataca lo que nos trajo hasta acá. Probablemente en un año podríamos estar en el mismo ciclo, porque se está atacando la consecuencia y no las causas”, explicó Henkel García, director de Econométrica.



García cree que en el proceso de adaptación de precios con el nuevo cono —conocido como redondeo—, hay un riesgo de aumento en los rubros. “Básicamente el pasaje y la gasolina se verán afectados, pero estarán tan rezagados en su ajuste hacia la unidad mínima que tengamos con el nuevo cono monetario (...)”, señaló.



El economista Humberto García Larralde también explica que el proceso de reconversión luce como una medida “cosmética” si con eso se pretende frenar la hiperinflación. “Se seguirá con la emisión de dinero sin respaldo por parte del BCV con el fin de cubrir el enorme déficit fiscal, el enorme déficit del sector público de los últimos 6 años”, apuntó.



El año pasado la emisión monetaria del BCV creció más de 20 veces. La liquidez monetaria en Venezuela tuvo un alza de 19% solamente durante la semana comprendida entre el 16 y el 23 de marzo.



Respecto a los carburantes y su inminente alza, a través del redondeo, el economista Humberto García Larralde advirtió que añadir un aumento en el precio de la gasolina sería significativo en términos porcentuales. “Porque en vez de valer ahorita seis bolívares pasaría a costar 1.000 bolívares, ya eso es 120 veces más”, formuló.



El economista y e exministro de Economía y Finanzas, Rodrigo Cabezas, es otro de los analistas que duda sobre la efectividad de la reducción de tres ceros a la moneda. En un artículo personal señaló que “reconversión con hiperinflación no conduce a nada. La nación reclama un programa económico de estabilización con sus componentes fiscal, monetario, cambiario y de producción y, especialmente, el plan para acortar y salir de la destrucción monetaria y de salarios que padecemos”.



Agrega que “el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el primer cuatrimestre de 2007 promedió 0,62, este año 2018 supera el 50%. No hay poder adquisitivo de billete que contenga la hiperinflación”.



En contrataste, Manuel Suterlan, también economista, destaca que tras la implementación de esta nueva medida económica gubernamental, la hiperinflación ceda “un poco” en su ritmo. Aunque insiste en su planteamiento en que el mecanismo de quitar tres ceros a la moneda “podría quedarse corto”.



Ya en Venezuela se aplicó un proceso de reconversión en 2008. En esa oportunidad, primero se realizó un estudio de viabilidad, preparación e implementación que duró dos años. Los expertos insisten en que hace falta “más tiempo” para reeditar el mecanismo y que de resultados óptimos en la economía, en especial, que sirva para atacar la espiral hiperinflacionaria.

panorama