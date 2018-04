Econ. Juan Carlos Valdez: "Sanciones contra funcionarios de Venezuela buscan aislar al país"

5 abril 2018 - Las sanciones contra funcionarios del Gobierno venezolano pretenden aislar al país caribeño para justificar una invasión militar, dijo a Sputnik el economista Juan Carlos Valdez.



"Las repercusiones reales que esperan Estados Unidos y sus acólitos es precisamente el aislamiento de Venezuela de la comunidad internacional, que pudiera justificar una invasión al país", expresó Valdez.



El Gobierno de Panamá publicó el pasado 27 de marzo una resolución en la que limita operaciones económicas y financieras a 55 altos funcionarios venezolanos, así como a 16 empresas presuntamente vinculadas al presidente Nicolás Maduro.



Mientras, el 28 de marzo el Gobierno suizo ordenó congelar los bienes y prohibir los viajes a ese país a siete altos funcionarios por presuntas violaciones a los derechos humanos y por su responsabilidad en el deterioro del Estado de derecho y de las instituciones democráticas.



En la lista de sancionados se encuentran el constituyente Diosdado Cabello; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.



También figuran el fiscal general Tarek William Saab; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Gustavo González López, y el jefe del Distrito Capital, el mayor general Antonio Benavides Torres.



"Agresiones"



Para Valdez, conductor del programa Boza con Valdez que transmite el canal estatal Venezolana de Televisión, no son sanciones, sino agresiones con fines propagandísticos que buscan "dejar en el imaginario de muchas personas en el mundo que funcionarios del Gobierno se han enriquecido ilícitamente con el dinero del pueblo y que han destrozado este país".



Desde el año 2008 el Gobierno estadounidense ha sancionado a más de 200 funcionarios venezolanos entre los que se encuentran militares, magistrados, rectores del Consejo Nacional Electoral, ministros, diputados, constituyentes y el propio presidente Nicolás Maduro.

Valdez asegura que hasta la fecha ninguno de los Gobiernos ha presentado las cuentas por las cuales han sancionado a los funcionarios del alto Gobierno.



"Eso de sancionar económicamente y bloquear cuentas no tiene sentido, porque no han presentado ni la primera cuenta de alguno de los funcionarios", sostuvo.



Al ser sancionado, el fiscal general de Venezuela retó a los Gobiernos de Suiza y Panamá a mostrar las supuestas cuentas bancarias a su nombre, después de que Ambos países decidieron bloquear los activos del funcionario en bancos de sus respectivas plazas financieras.



El economista aseguró que esas sanciones no afectan en nada a Venezuela, sino que son aplicadas por esas naciones como parte de una operación psicológica en contra del Gobierno de Maduro.

"En nada va afectar la economía venezolana, que ya está afectada por el bloqueo financiero y comercial que desde Estados Unidos y sus acólitos le tienen a Venezuela", expresó.



El Gobierno de EEUU adoptó un conjunto de medidas, en agosto de 2017, para prohibir las transacciones y acuerdos financieros con el Gobierno de Venezuela y con la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), dirigidas a la administración de Maduro, a la que Washington califica de "dictadura".



En cuanto a la prohibición del uso de la criptomoneda petro por parte del presidente estadounidense Donald Trump, Valdez dijo que esa medida no afecta el criptoactivo y que por el contrario EEUU es el cuarto país mayor comprador de petro.



A las sanciones a funcionarios impuestas por el Gobierno estadounidense se suma la orden ejecutiva que prohíbe todo tipo de transacciones con monedas digitales emitidas por Venezuela desde el 9 de enero de este año.