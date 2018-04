(VIDEO) Vea "Cartas Sobre la Mesa": Venezuela: ¿El remedio para la crisis?

Juan Valdez, Juan Romero y José Rodríguez Credito: Aporrea.org

3 abril 2018 - La fuga de divisas fue la motivación principal para implementar un control de cambio de divisas en Venezuela y ha convertido al dólar en el producto más cotizado dentro de ese país. Como contraparte, el Gobierno ha lanzado una criptomoneda (el petro) respaldada por las riquezas naturales del país que intenta darle la vuelta al sabotaje y a las sanciones impuestas por EE.UU. En 'Cartas sobre la mesa' y desde Caracas, Luis Castro debate con sus invitados la dura crisis económica en Venezuela.



Venezuela está siendo el objetivo de "una operación militar de no guerra", denuncian los invitados del nuevo episodio del programa 'Cartas sobre la mesa'. Cuando empiezan sus conflictos, los países "quieren quebrar sistemáticamente a los otros países", subraya el economista e investigador del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica (OVRE), José Manuel Rodríguez. "Tienes que comprometer su logística, sitiarlo, matarlo de hambre y, en el momento en que sea más débil, viene el conflicto", agrega.



"Estamos siendo sujetos a un boicot financiero internacional", critica a su vez el abogado y especialista en Derecho Tributario y Financiero, Juan Valdez.



En el contexto de la crisis económica, el Gobierno de Nicolás Maduro ha iniciado una campaña para lanzar el petro, una criptomoneda soportada por las riquezas petroleras del país.



"Esta criptomoneda en cualquier mercado tiene un gran valor porque no está basada en una noción especulativa, sino en un sustento", subraya Juan Romero, secretario de Asuntos Fronterizos del estado Zulia (Venezuela). "En caso de que tenga éxito permitiría no solo la reflotación de la economía, sino poner en jaque toda la estructura de conformación de la economía mundial en base al dólar", agrega el historiador y analista político.



"El petro no es la única criptomoneda respaldada por un bien real, pero es la única que asume un Estado y esto le da aún más confianza", resalta a su vez Valdez. "Venezuela tiene control del petro, el problema de la distorsión cambiaria es porque no tenemos control de dólares", agrega ese especialista.



Una de las ventajas que ofrece el petro es la transparencia, que ayuda a evitar la especulación financiera, destaca Rodríguez. "El sistema 'blockchain' (cadena de bloques) garantiza que todas las transacciones queden escritas en piedra", agrega el economista.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 273 veces.

La fuente original de este documento es:

Actualidad.rt (https://actualidad.rt.com/programas/cartas-mesa/267380-venezuela-remedio-crisis)