Candidato de la UPP 89, Reinaldo Quijada: Maduro es el “nuevo portavoz del capitalismo salvaje”

El candidato presidencial del partido UPP, Reinaldo Quijada Credito: Contrapunto

28-03-18.-El candidato presidencial, Reinaldo Quijada, del partido UPP 89 considera que las criptomonedas son la crónica de una “estafa” y una “burbuja financiera” anunciada. Comparte la preocupación de muchos economistas del mundo que han manifestado aprensión por el auge de esas monedas virtuales, propias de la economía especulativa, y han solicitado “prohibirlas”. Y critica que no haya consciencia de ello en el gobierno del Presidente Maduro.



“Las criptomonedas son ciertamente creación de la comunidad de cibernautas pero también son emblema del mundo capitalista y la parte más negativa de ese mundo. Aquella que tiene voracidad por el lucro y hace de la economía especulativa un santuario sagrado”. “No es una exageración afirmar que el Presidente Maduro es el nuevo portavoz inconsciente del capitalismo salvaje. En Wall Street deben adorarlo o reírse de él”.



“Que el Presidente Trump no “prohiba” las criptomonedas, empezando con el bitcoin, como se lo ha pedido el prestigioso economista estadounidense, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, se entiende. Digamos que es coherente con la ideología del lucro y de los poderosos lobistas de ese país. ¿Pero qué decir del Presidente Maduro? ¿No se supone que es revolucionario y socialista? ¿Por qué no se ocupa del aparato productivo del país?”



“La política mundial es un gran festín de mentiras, hipocresías e intereses. Los enemigos ideológicos no lo son tanto”, manifiesta Quijada. “Vemos críticas que van y vienen, de lado y lado, y una retórica de confrontación y descalificaciones mutuas pero, luego pueden compartir intereses en la explotación de las riquezas del Arco Minero y darse la mano con las criptomonedas”.



“Todo esto es totalmente ajeno a la dimensión ética de la política, centrada en el ser humano, que desde la UPP 89 defendemos y que es el elemento unificador de nuestra propuesta de gobierno”, finaliza diciendo el candidato Quijada.

