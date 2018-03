Twitter prohíbe anuncios de criptomonedas y el Bitcoin cae por debajo de los $ 8.000

Credito: Web

27-03-18.-Twitter Inc. se unió a Facebook y Google en prohibir los anuncios de ofertas iniciales de monedas y ventas de tokens en su plataforma de redes sociales.



Anuncio que llevó al Bitcoin a cotizarse por debajo de los u$s8.000. "El anuncio de ofertas iniciales de monedas (ICO por su sigla en inglés) y las ventas de tokens estarán prohibidas a nivel mundial", dijo un vocero de Twitter en un comunicado enviado por correo electrónico este lunes.



"Sabemos que este tipo de contenido a menudo se asocia con el engaño y el fraude, tanto orgánico como remunerado, y se están implementando de manera proactiva una serie de señales para evitar que este tipo de cuentas interactúen con los demás de una manera engañosa".



La decisión se produce después de que Facebook Inc. prohibiera los anuncios de criptomonedas en enero y Google de Alphabet Inc. dijera que prohibiría dichos anuncios a partir de junio, como parte de un esfuerzo más amplio para acabar con la publicidad engañosa en sus plataformas.



Las plataformas de medios sociales se están manteniendo fuera las criptomonedas mientras los reguladores prestan cada vez más atención al sector a nivel mundial.



La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos envió varias citaciones a principios de este mes a equipos de ICO que sospecha que están violando las regulaciones de valores, y ha advertido desde julio que algunas de las ofertas pueden estar infringiendo las regulaciones de valores. Twitter dijo el 7 de marzo que estaba implementando medidas para prevenir las cripto-estafas.



Los anuncios de intercambio de criptomonedas y carteras se limitarán a los que proporciona una empresa pública que cotiza en las principales bolsas, y en Japón se limitarán a intercambios cifrados regulados por la Agencia de Servicios Financieros del país, dijo el vocero de Twitter.



La prohibición de cripto-publicidad en las principales plataformas de redes sociales ha pesado en el mercado de criptomonedas. Bitcoin está cayendo un 8%, bajando de los u$s8.000 y desde su máximo histórico registrado en diciembre pasado, la divisa ha bajado un 50%.



De todas formas, la búsqueda pagada envía menos del 1% del tráfico a los sitios de intercambio de criptomonedas, por lo que el efecto de las prohibiciones de publicidad criptográfica puede ser limitado, según una investigación del sitio web SimilarWeb, publicada el lunes.