Juan Carlos Valdez: "Reconversión monetaria no se hizo para frenar la inflación"

Valdez aclaró que lo existe en Venezuela es hiperespeculación.

26 marzo 2018 - La reconversión monetaria que entrará en vigencia el 4 de junio en Venezuela no se hizo para frenar la inflación, sino para hacerle a los venezolanos las cuentas más fáciles, dijo a Sputnik el economista Juan Carlos Valdez.



"Las reconversiones no se hacen ni para frenar inflación ni para tapar inflación, sino simplemente para que sean más sencillas las cuentas; en términos reales todo va a quedar exactamente igual", dijo Valdez, también especialista en derecho tributario y financiero.



El presidente Nicolás Maduro anunció el 22 de marzo una reconversión monetaria que consiste en eliminar tres ceros a la moneda nacional, el bolívar, con el objetivo de estabilizar y sanear la economía.



El nuevo grupo monetario, denominado Bolívar Soberano, fue creado en el marco del Estado de Excepción Económica vigente desde 2016, y estará conformado por dos monedas metálicas, una de 0,50 y otra de 1 bolívar, así como por siete billetes de 2, 5, 10, 20, 100, 200 y 500 bolívares.



Valdez, conductor del programa televisivo Boza con Valdez, señaló que la reconversión solo busca que la población se maneje con menos dígitos, pues "es más fácil hacer una suma, una multiplicación o cualquier operación aritmética con menos dígitos que con una cantidad enorme de dígitos".



Venezuela vive desde finales de 2015 alzas constantes de precios.



En 2017 la inflación fue de 2.616%, según la estimación que realiza la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), pues el Banco Central no publica datos de la evolución del índice de precios desde 2015.



De acuerdo con la medición del parlamento, solo entre enero y febrero del año en curso la inflación fue de 231%, lo que a juicio de la Asamblea constituye hiperinflación.



Valdez aclaró que lo existe en Venezuela es hiperespeculación, debido a que la tasa de cambio del dólar en el mercado negro se convirtió en un marcador de precios por el cual se rigen los comerciantes. El 23 de marzo un dólar se cotiza a 235.002 bolívares en ese mercado.



Valdez expuso que el Gobierno está tomando medidas para atacar lo que denomina como hiperespeculación.



La más importante es la creación de la criptomoneda petro, pues permitirá pagar lo que hasta ahora se pagaba en dólares, lo que constituye una "ventaja enorme", observó.



"Es una ventaja enorme porque nosotros tenemos control del petro, porque si producimos petro, entonces podemos importar con petro y nadie podrá decir que tiene que subir los precios porque no tienen la moneda", indicó.



El anuncio de la reconversión monetaria se realizó el 22 de marzo, en un balance de la preventa del petro, cuya compraventa comenzó oficialmente el 24 de marzo.



Del lado opositor



El economista Ronald Balza, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, sí cree que existe hiperinflación y que los precios están aumentando a una tasa mensual de entre 80 y 100%, según dijo en una entrevista al canal privado Globovisión.



Balza opinó que si no surgen medidas para atajar la hiperinflación, en menos de un año los precios tendrán nuevamente los tres ceros que se van a restar a la nueva moneda, por lo que se "estaría incurriendo en un costo inútil".



El economista, diputado opositor y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, José Guerra comentó por su parte que la escasez de dinero en efectivo no se resolverá con la emisión de un nuevo cono monetario, por el contrario, podría agravarla.



Los precios van a continuar aumentando por la hiperinflación en marzo, abril y mayo, y los billetes actuales "serán más escasos y tampoco habrá suficientes piezas de los nuevos", dijo Guerra en un mensaje enviado a periodistas por WhatsApp y publicado en su cuenta de Twitter.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 359 veces.

La fuente original de este documento es:

SputnikNews (https://mundo.sputniknews.com/entrevistas/201803241077305232-bolivar-caracas-precios-moneda/)