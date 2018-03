Candidato presidencial colombiano Gustavo Petro criticó la reconversión monetaria venezolana

Hay quienes creen que bajando ceros de los billetes se arregla la economía. Falacia: la riqueza sólo se construye a partir del trabajo y no de la moneda. Si emites dinero sin trabajar sólo crecen los.precios. Válido para Venezuela y para Colombia. https://t.co/MncoeBu2oz — Gustavo Petro (@petrogustavo) 22 de marzo de 2018

23-03-18.-Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y actual candidato presidencial de Colombia, se pronunció sobre los modelos económicos en los que se aplican reconversiones monetarias para quitarles “ceros” a las monedas.“Hay quienes creen que bajando ceros de los billetes se arregla la economía. Falacia: la riqueza solo se construye a partir del trabajo y no de la moneda”, escribió Petro en su Twitter.El candidato presidencial de izquierda también expresó que estas medidas no implicarán una reducción de la inflación. “Si emites dinero sin trabajar solo crecen los precios”, afirmó el dirigente político, quien anexó una noticia sobre las medidas económicas adoptadas por el gobierno venezolano.El presidente Nicolás Maduro anunció este jueves una nueva reconversión monetaria en el país, que será aplicada desde el lunes 4 de junio. El bolívar fuerte será sustituido por el “bolívar soberano”.