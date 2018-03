5 razones-según el diputado Omar Ávila-por las que la reconversión monetaria no servirá

La reconversión monetaria anunciada este jueves por el presidente Nicolás Maduro es "una descabellada medida electorera" para el diputado y economista Omar Ávila. "No dará estabilidad. Solo es un maquillaje monetario", evaluó el secretario general del partido opositor Unidad Visión Venezuela (UVV).

Como economista, Ávila teme que la sustitución de un cono monetario por otro genere un caos similar al producido por el anuncio de que el billete de 100 bolívares saldría de circulación.

Centenares de personas acudieron al BCV, en diciembre de 2016, para entregar los billetes de Bs 100 que el Gobierno igual "resucitó". Foto: Anthony Ascer Aparicio/ Archivo Contrapunto

Criticó también la reconversión aplicada por el presidente Chávez en 2008: "En 10 años un millón de bolívares pasó a ser un bolívar y somos un millón de veces más pobres".

1) No se ha tomado ninguna medida para parar la hiperinflación. "Ya tenemos una hiperinflación de 80% al mes", recordó. "Y lo primero que se debe hacer, antes de una reconversión monetaria, es controlar la hiperinflación". Si la economía sigue así "en menos de un año tendrán que sacar otro cono monetario", calculó.

2) Cualquier billete se quedará corto debido a la hiperinflación. Lo que hoy cuesta 100 mil, la semana que viene costará 200 mil.

3) Los precios no van a bajar porque se le quiten tres ceros a la moneda.

4) Cuando el nuevo cono monetario vea la luz, ya estará devaluado por la hiperinflación.

Precios y tarifas suben constantemente. Foto: Rafael Briceño/ Archivo Contrapunto

5) El Gobierno no tomó la previsión de dejar que convivan los viejos billetes con los nuevos por un periodo razonable. El parlamentario señaló que, para la reconversión monetaria de 2008, el Gobierno estableció "seis meses para la transición", por lo que "las monedas cohabitaron". Pero ahora "pretenden, en seis semanas, recoger un dinero que ya es insuficiente" y sacar un conjunto de billetes que no tenemos. Ávila planteó "no esperar a última hora" para anunciar la convivencia del viejo dinero con el nuevo.