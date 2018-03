Ricardo Sánchez: extensión de preventa del petro venezolano permite replantear ofertas

El constituyente Ricardo Sánchez. Credito: Noticias Venezuela

21 marzo 2018 - La extensión del período de preventa del petro permitirá a las empresas estadounidenses que ofertaron en dólares replantear la oferta con alguna otra moneda, tras la prohibición de EEUU a cualquier tipo de transacción con criptomonedas venezolanas, dijo Ricardo Sánchez, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente.



"La extensión la vemos como positiva, muchos de los actores que habían planteado participar de ofertas en dólares americanos a través de sus agentes bancarios o ejecutivos de cuenta seguramente replantearán la oferta no en dólar americano sino tal vez en criptomoneda o en cualquier tipo de moneda, pero eso no significa que se estén levantando de la mesa, como tal vez quisieran algunos en Washington", dijo Sánchez.



El presidente Nicolás Maduro anunció el martes que el período de preventa de la criptomoneda petro, que debía concluir en la jornada se aplazaría por 48 horas.



Sánchez ve con optimismo dicha extensión.



Esto se traduce en mayores ingresos para el "ciudadano de a pie", dijo.



"En la medida en que la criptomoneda no se use solamente para altas operaciones relacionadas con el mundo bursátil y más bien pueda ser utilizada en lo más cotidiano posible, para la construcción de viviendas, estamos hablando de que 2,3 millones de petros serán destinados para la construcción de 236.000 viviendas, (eso) le da mayor valor a la criptomoneda", sostuvo.



La preventa del petro se había lanzado oficialmente el 20 de febrero para medir la intención de compra de compañías extranjeras y gobiernos, y debía concluir el 20 de marzo, según anunciaron las autoridades.

El 18 de marzo, el presidente Maduro aseguró que ya había intenciones de compra por 5.000 millones de dólares.



Pero el lunes 19, el presidente de EEUU, Donald Trump, prohibió mediante una orden ejecutiva a personas jurídicas y físicas estadounidenses y a otras personas que actuaran dentro de su territorio cualquier tipo de transacción con criptomonedas venezolanas.



Sánchez consideró que la orden ejecutiva de Trump es "inaplicable" desde el punto de vista tecnológico y solo pone en evidencia una profunda "soberbia" e "ignorancia".



Opinó además que la prohibición no afectará la intensión de compra de muchos países y empresas, entre los que se encuentran Estados Unidos y empresarios estadounidenses que "han visto una oportunidad de invertir en la criptomoneda que ha lanzado el Estado venezolano".



Las autoridades reportaron el 6 de marzo haber recibido 186.306 ofertas de compra desde 127 países, entre los que mencionaron Afganistán, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Rusia, Chile, Colombia, Corea del Sur, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Japón y China.

