(VIDEO) Venezuela cuenta con 173.300 millones de euros en reservas certificadas de oro y cobre

Credito: AVN

20 marzo 2018 - En una mina de seis kilómetros ubicada en el Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, existen reservas certificadas de oro y cobre que equivalen a 173.300 millones de euros, informó este martes el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.



Precisó que en la mina Yacimiento del proyecto Siembra Minera, que se convirtió en la cuarta más grande del mundo luego de una certificación de la empresa internacional Gold Reserve, se comprobó la existencia de 1.480 toneladas del mineral aurífero que se traducen en 54.300 millones de euros.



"Esta empresa acaba de certificar, no son inferencias, no son ideas, no son proyectos; se certifica una pequeña área de seis kilómetros en el Arco Minero en la que se encuentra allí la cuarta mina de oro más grande del mundo entero", aseveró desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, en Caracas, en compañía del ministro para el desarrollo Ecológico Minero, Víctor Cano.



Además, refirió que en la mina también se certificó una reserva de 2,5 millones de toneladas de cobre por el orden de los 119.000 millones de euros que, sumado a las de oro, totalizan 173.000 millones.



En torno a las ganancias, Rodríguez detalló que Venezuela obtendrá el 55% de la producción de la mina, mientras que Gold Reserve se reservará el 45% restante.



"¿Esto es para qué? Para el pueblo, para la inversión, para la prosperidad, para el futuro, para acercar por la vía tecnológica e innovadora que ha venido proponiendo, proyectando e implementando nuestro presidente Nicolás Maduro", ratificó.



Rodríguez recordó que el Arco Minero y la Faja Petrolífera del Orinoco son dos de los proyectos ideados por el comandante Hugo Chávez para reacomodar y recomponer las reservas petrolíferas y mineras de la nación.



Explicó que en el Arco Minero se estima que existen más de 8.000 toneladas de oro, con una proyección estimada de 134.000 millones de euros.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 510 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)