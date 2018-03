(VIDEO) Ricardo Sánchez: El Petro es la solución al problema económico

Ricardo Sánchez, constituyente Territorial por el estado Miranda y vicepresidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la ANC. Credito: VTV

14 de marzo de 2018.- “El Petro es la solución al problema económico, no solo en Venezuela sino también a nivel mundial, por ser un instrumento alternativo y complementario para la soberanía de los pueblos”, expresó este miércoles el constituyente Territorial por el estado Miranda y vicepresidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Ricardo Sánchez.



Resaltó que la criptomoneda venezolana El Petro, es una iniciativa que abre nuevos caminos para reimpulsar la economía nacional, como parte del compromiso político del Estado con el pueblo.



Durante el programa Encendidos que se transmite por Venezolana de Televisión (VTV), el constituyente manifestó que el pueblo venezolano podrá comprar El Petro según el poder adquisitivo que tenga para invertir, siendo su uso un gran valor para fortalecer la economía.



Por otro lado, Sánchez señaló Venezuela merece una oposición que sea leal a la democracia y al orden constitucional, que se aleje en definitiva de las salidas violentas, del sabotaje a la economía y al juego desestabilizador de la paz de toda la población.



“Nuestro pueblo merece una mejor oposición, que sea más leal con sus electores, pero también leal con la democracia y con el sistema político venezolano, que no apueste a una intervención o bloqueo en el país”, puntualizó.



El Constituyente reflexionó en torno al escenario político nacional previo a los comicios del próximo 20 de mayo y cuestionó que dirigentes de la derecha no asuman la responsabilidad de las acciones violentas que desataron en 2017 con la intención de derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, así como el hecho de no asumir su derrota política en las elecciones de la Constituyente, regionales y municipales del año pasado.



Finalmente, aseguró que después de las elecciones de Presidente de la República, miembros de los consejos legislativos estadales e integrantes de concejos municipales, se dará un margen importante para la estabilidad política del país y la gobernabilidad, frente a las contradicciones de un sector de la oposición y sus sistemáticos ataques contra el Estado venezolano con la pretensión de llevar al país a la crispación política y a la incertidumbre.





Venezolana de Televisión