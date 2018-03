Criptomonedas: Las preventas (ICO) más sobresalientes del 2017

13 Marzo 2018 - Las Ofertas Iniciales de Monedas, mejor conocidas como ICO, tuvieron su mayor punto de esplendor durante este 2017. Si bien ya se habían realizado ICO anteriormente, fue durante el año que cierra que este novedoso método de recaudación monetaria fue adoptado en niveles sin precedentes, impulsando el precio de todo el criptomercado y posicionándose como la primera aplicación masiva de Ethereum.

Para el mes de octubre se registraba una cifra de recaudación que superaba los $2 billones obtenidos exclusivamente en este año, lo cual evidencia la crecida adopción y la utilidad de este medio de financiamiento.

Sin embargo, cada ronda de financiamientos es única, tanto en propósito, recaudación y desempeño. Por ello, a continuación, reunimos a las ICO que sobresalieron este año 2017, ya sea por haber logrado un hito en la recaudación de fondos, por lo curioso del token que promocionaron o, incluso, por los episodios polémicos que pudieron protagonizar algunas de ellas:

Tezos

Logo de Tezos

Encabezando la lista está Tezos. Esta iniciativa, la cual fue creada por los esposos Kathleen y Arthur Brietman, ha llamado la atención del entorno criptográfico de varias formas. Para empezar, es la segunda ICO con mayores ingresos al término de la ronda de financiamiento, habiendo obtenido 65.627 BTC y 261.122 ETH, lo que en su momento era equivalente a 232 millones de dólares. Sin embargo, debido al aumento del valor de ambas criptomonedas el monto recaudado alcanzó el valor de 1.500 millones de dólares y para el momento de redacción de esta nota la cifra disminuyó ligeramente encontrándose en aproximadamente 1.300 millones de dólares.

No todo lo que brilla es oro, a pesar de haber logrado un hito en recaudación, Tezos ha sido el protagonista de varios episodios de polémica los cuales empezaron cuando los esposos Brietman emitieron una carta pública anunciando que el progreso de la iniciativa no era el esperado debido a que Johann Gevers, presidente de la fundación Tezos, habría tomado parte de los fondos recaudados para su beneficio personal. Posteriormente surgieron demandas en contra de Tezos y los Brietman, así como también el anuncio por parte del proyecto de que no devolverían el dinero recaudado en la ICO.

Se abrió paso otra acción legal en contra de la iniciativa, pero esta vez exigiendo la restricción temporal de los fondos recaudados durante la ronda de financiamiento, ya que según Bruce MacDonald, el demandante, Tezos así como todos sus representantes, incurrieron en la violación del código corporativo de California, además de señalar que los tokens de la iniciativa entrarían en la condición de valores bajo los parámetros de dicho código, por lo que la ICO debió contar con la aprobación del organismo pertinente para ser llevada a cabo y, al no haber tenido la aprobación, la venta es calificada como ilegal.

FileCoin

La red de almacenamiento de datos descentralizada, conocida como FileCoin, tuvo una ICO bastante exitosa, habiendo superado el récord de recaudación de su polémico antecesor, Tezos. La iniciativa logró recaudar poco más de 252 millones de dólares, superando por cerca de 20 millones el récord impuesto por Tezos meses antes.

Realizada durante el mes de agosto, la venta de tokens tenía una duración estimada 4 semanas. Sin embargo, pocos días antes de la fecha tope se lograron vender todas las fichas dispuestas, por lo que la venta de tokens terminó un poco antes de lo esperado. Por ahora esta iniciativa se sitúa como la numero 1 en lo que fondos recaudados en una ICO se refiere.

Fuck token

Dejando récords y problemas de un lado, el Finally Usable Crypto Karma (FUCK, por sus siglas en inglés), ha logrado resaltar de entre otras iniciativas debido a su extravagante y chistoso nombre, así como la sorpresiva recaudación que obtuvo en su ICO.

El propósito de la iniciativa es el de ayudar a las personas a ‘dar un FUCK’, una referencia a la expresión anglosajona de ‘to give a fuck’, lo que demuestra que está iniciativa fue creada como un chiste y a manera de tributo a otras criptomonedas jocosas como el dogecoin. Sin embargo, recibió un gran apoyo por parte de la comunidadm habiendo recaudado cerca de 30 millones de dólares en su ICO, la cual se llevó a cabo a inicios del pasado mes de julio. Para tener éxito no se necesitan cálculos y ambiciones, con tener grandes ideas y un poco de sentido del humor basta.

NextBlock Global

Alex Tapscott CEO de NextBlock Global

Regresando a las polémicas causadas por algunas ICO durante este año, tenemos a NextBlock Global. Liderada por Alex Tapscott, devolvió los más de 78 millones de dólares recaudados en su venta de tokens debido a un episodio polémico causado por el mismo Tapscott, al incluir falsamente a 4 personalidades del criptoentorno como supuestos asesores oficiales de la iniciativa.

Kathryn Haunt, miembro de la junta directiva de Coinbase; Vinny Lingham, CEO de la iniciativa blockchain de identidad Civic; Dmitry Buterin, padre de Vitalik Buterin y Co-fundador de Ethereum; y Karen Gifford, asesor especial para asuntos regulatorios globales en Ripple; fueron las 4 personalidades que Tapscott nombró supuestamente como 4 de sus asesores. Luego de que dichas personas desmintieran ser parte del proyecto, y para evitar problemas que perjudicaran de más a Tapscott, se tomó la decisión de retornar a los inversionistas sus fondos para evitar problemas más grandes.

Useless Token

Con una ICO bastante honesta, chistosa y directa, el Useless Token, un token inútil que no sirve para nada, logró recaudar cerca de 60 mil dólares.

La venta de tokens se llevó a cabo desde el 4 al 11 de julio, habiendo durado solamente 1 semana, esto podría considerarse como una ICO corta o en el contexto del motivo del token, como una burla hacia las ICO en general, ya que estas usualmente duran cerca de 1 mes, de 4 a 5 veces mayor duración que la que realizó UET (Useless Token).

Sin embargo, en ese breve periodo de tiempo el creador de la iniciativa se hizo con 60 mil dólares, habiendo usado la honestidad como mayor campaña publicitaria, diciéndole directamente al público cosas como que el token literalmente no tiene ninguna utilidad o que no tiene Libro Blanco. Sin duda, esta ICO fue muy peculiar y tanto ella como su token se suman a la lista de curiosidades ocurridas en el criptoentorno, junto a tokens como el dogecoin o el pepe cash, las cuales se originaron como memes y se hicieron famosas por los mismos.

Paragon

Para cerrar la lista de ICO curiosas del 2017 tenemos a Paragon, una iniciativa que ofrece soluciones blockchain a la industria del Cannabis. La venta de tokens se realizó durante el mes de octubre, durando 30 días y logrando vender 200 millones de PRG.

Para el momento en el que se escribe esta nota, cada PRG, token de la iniciativa, tiene un valor de 0,7525 dólares. Esto significa que, al día de hoy, los 200 millones de tokens vendidos en octubre equivalen a aproximadamente 150.500.000 dólares. Esta iniciativa demostró tener el apoyo de la comunidad, con su idea principal de irrumpir en el mercado del Cannabis para hacerlo más confiable. Además de las ICO ya finalizadas y en funcionamiento del año, podría considerarse como la 3era con mayor recaudación del año 2017, por debajo de las previamente mencionadas Tezos y FileCoin.

Viberate

Esta ICO ha sobresalido, no por una gran recaudación ni por una polémica que le haya dado fama, sino debido a su recibimiento en la comunidad, la velocidad de su ICO y por el propósito de la iniciativa en sí. Viberate realizó su ICO a inicios del mes de septiembre, recaudando más de 10.7 millones de dólares en menos de 5 minutos, habiendo logrado la meta de recaudación en un tiempo récord.

La iniciativa busca ofrecer servicios de booking a artistas, organizar eventos y lugares de música alrededor del mundo, así como brindar soluciones blockchain a la música en vivo.

Centra Tech

Floyd Mayweather con una tarjeta de Centra Tech en la mano promocionando la ICO de la iniciativa.

La ICO de esta iniciativa contó con el particular apoyo del boxador multimillonario Floyd Mayweather y DJ Khaled. La semana pasada fue presentada una demanda en contra del proyecto por haber violado la Ley de Valores de los Estados Unidos, al haber celebrado la oferta y venta de valores sin registrar.

La iniciativa recaudó cerca de 30 millones de dólares. Sin embargo, el 13 de diciembre se conocía una demanda legal en donde, según el equipo de Centra Tech, se realizaron reclamos infundados y copiados por las acusaciones que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos ha hecho en contra de otras iniciativas, señalando la venta no registrada de valores.

Mención especial: EOS

EOS representa un caso particular dentro de las ICO del 2017, ya que para evaluar su desempeño y su impacto habría que analizarla una vez haya terminado, tal y como se hizo con las previamente explicadas. Sin embargo, EOS actualmente tiene el 3er puesto en recaudación total en toda su historia pues, hasta la fecha, han recaudado 185 millones de dólares, siendo inferior a la recaudación obtenida por Tezos, pero superior a la de Paragon.

No obstante, para este recuento, al ser sobre las ICO sobresalientes ya finalizadas del 2017, no puede considerarse a la par con las otras 3 iniciativas que resaltaron por su nivel de recaudación en el año pues esta ICO no ha finalizado. Pero sin duda ha sido una ICO llamativa que ha causado bastante impacto en el entorno criptográfico. La venta de tokens de EOS se extiende durante 341 días, por lo que terminara en algún momento del año 2018.

Esta nota fue publicada originalmente el 24 diciembre 2017.