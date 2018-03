El A,B,C del Petro: Conociendo nuestra criptomoneda

12 marzo 2018 - El petro es una criptomoneda creada por la República Bolivariana de Venezuela, anunciada su creación el 13 de diciembre de 2017 por su Presidente Constitucional Nicolas Maduro Moros.

Una criptomoneda es un medio digital de intercambio de bienes y servicios a través de transacciones probadas en un valor basado en activos físicos que pueden ser contratos, propiedad intelectual, acciones o cualquier propiedad de algo con valor, en el caso del petro su valor lo representa las reservas de petrolero localizadas en el campo 1 del Bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco, con 5.342 millones de barriles.

Inicio el protocolo de creación de dicha criptodivisa con la producción del libro blanco del petro es decir las especificaciones técnicas para informar la metodología a implementar basado en hechos y pruebas, explica sus soportes tecnológicos, fórmulas de cálculo para precios y fechas de operaciones.

Continuando posteriormente con la preventa privada del petro el 20 de febrero de 2018, con una emisión limitada por 100 millones, sin emisiones extras, en la misma se ofertaron la cantidad de 38,4 millones de petros, dicha oferta se extenderá hasta el 19 de marzo. El 20 de marzo comienza la oferta publica de 44 millones y el Estado se reservara 17,6 millones de petros restantes, los cuales serán retenidos por la Superintendencia de Criptomonedas y Actividades Conexas Venezolana (Supcacven). El presidente de Venezuela presumió que la preventa de la criptomoneda nacional alcanzó los 735 millones de dólares desde su activación hasta las 20:00 horas locales del día 20 de febrero.

El valor de un petro sera calculado al valor de un barril del petroleo. Inicialmente esta calculado un petro a 60 dolares, y oscilara según varíe el valor del barril del petroleo según la cesta petrolera venezolana, sin embargo el economista Luis Enrique Gavazut afirmo para la cadena de teleSUR que la criptomoneda venezolana Petro ganará en poco tiempo capitalización, es decir, adquirirá su valor de mercado, como lo han hecho otras monedas digitales como el Bitcoin o el ethereum.

El petro fue creado para enfrentar el bloqueo financiero, incentivar la inversión extranjera y conformar un nuevo sistema para el pago de bienes y servicios. El bloqueo financiero incluye entre otros las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump que contiene la prohibición de realizar transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno sudamericano y su compañía petrolera estatal (PDVSA) es decir prohíbe transar nueva deuda.

El petro es la medida financiera del Gobierno venezolano para cumplir con sus compromisos internacionales y no caer en el default, en la que lo quiere hacer caer Trump y su gobierno, para agudizar la crisis del país sudamericano dada por la caída de los precios del petroleo, el desabastecimiento y la especulación desatados por el empresariado derechista, devaluación de su moneda el bolívar y pese a todo, la necesidad del Estado de mantener su política social. Sin embargo sus detractores afirman que el posible uso de "el petro" como un mecanismo para pagar las deudas que el gobierno no ha podido saldar con los tenedores de bonos, aseguró que para poder realizarse un pago distinto al acordado -cancelación en dólares- es necesario modificar los términos y condiciones establecidos en el contrato. Otros afirman que representa un endeudamiento externo a futuro. Y finalmente afirman que no es confiable la libre convertibilidad de la moneda a otras monedas. Especulaciones en lo general.

Es la primera moneda virtual del mundo con respaldo físico. Tal garantía no es poca cosa. Muchos señalan la volatilidad y facilidad para la especulación en torno al resto de las criptomonedas: se dice que hay unas 600 aunque en el mercado «suenan» solo una decena. Pero, al tener un puntal material tangible como los recursos naturales del país, el valor del Petro no será proclive a la especulación y tendrá un ente regulador. Otro factor de análisis que destaca el economista Luis Enrique Gavazut para Telesur, es cómo el valor del Petro no podrá depreciarse ni devaluarse como sucede con el bolívar con marcadores tendenciosos con ilícitos cambiarios.

Gavazut considera que solo el hecho de que el Petro sea utilizado por el mercado venezolano, unos 20 millones de consumidores aproximadamente, ubica al Petro por encima del mercado total mundial de criptomonedas, sin contar como pueda ser usado en el mercado internacional.

El Estado aceptará el pago de impuestos, obligaciones, tasas, contribuciones y servicios públicos nacionales con esta criptomoneda.

"El Petro, al ser una moneda de circulación nacional con valor de piso estable dado por el barril de petróleo y además cotizado a través de blockchain internacional, descentralizada que no responde a intereses particulares, se convierte en una moneda cuyo valor no puede afectarse con páginas como Dólar Today o marcadores tendenciosos".

El algoritmo del petro es el blockchain, el algoritmo es el calculo que permite que la emisión limitada de la criptomoneda. Eliminando la posibilidad de crear moneda inorgánica o de manera infinita.

En los sistemas de criptomonedas, se garantiza la seguridad, integridad y equilibrio de sus estados de cuentas (contabilidad) por medio de un entramado de agentes (transferencia de archivo segmentada o transferencia de archivo multifuente) que se verifican (desconfían) mutuamente llamados mineros, que son, en su mayoría, público en general y protegen activamente la red (el entramado) al mantener una alta tasa de procesamiento de algoritmos, con la finalidad de tener la oportunidad de recibir una pequeña propina, que se reparte de manera aleatoria. El Petro anunció la creación del "Registro Único de Minería Digital".El superintendente de la criptomoneda venezolana Petro, Carlos Vargas, mostró la maquinaria de la minería digital, y destacó que"estas máquinas son de fabricación china y que son ensambladas en Venezuela". El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, autorizó el otorgamiento de más de cinco mil certificados de trámite para los mineros que se registraron en la página del blockchain nacional para iniciar su proceso de legalización como mineros de Venezuela. La pagina web oficial del petro es www.elpetro.gob.ve.

Por otra parte el Estado Venezolano crea el Blockchain que viene siendo el libro contable de la moneda virtual. Este será el observatorio que vigilará las políticas de la moneda virtual. El Blockchain pertenece al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. La pagina del Blockchain https://blockchain.gob.ve/

Romper la seguridad existente en una criptomoneda es matemáticamente posible, pero el costo para lograrlo sería inasumiblemente alto. Por ejemplo, un atacante que intentase quebrar el sistema de prueba de trabajo de Bitcoin (primera criptomoneda creada en 2009 por un grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, basado en software libre, y en la red P2P ( peer to peer) ) necesitaría una potencia computacional mayor que el de todo el entramado (red-enjambre) de todos los mineros del sistema, y aun así, solo tendría una probabilidad de éxito del 50% (n.º de ronda de autenticación), en otras palabras, romper la seguridad de Bitcoin exigiría una capacidad superior a la de empresas tecnológicas del tamaño de Google.