Econ. Faustino Covarrubias: “Guerra económica está en su fase más intensa”

9 Marzo 2018 - Para el economista del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial de La Habana, Faustino Covarrubias, Venezuela enfrenta actualmente "la fase más intensa de la guerra económica" que ha puesto en práctica Estados Unidos en contra del país.



En visita a Últimas Noticias, el experto negó que las sanciones económicas norteamericanas se reduzcan a lo bilateral y advierte que las mismas "tienen el objetivo de asfixiar la economía venezolana y llevar a la desesperación al pueblo para que por razones económica, cansancio o hambre se lance a las calles contra el Gobierno de Maduro".



Explicó que EEUU está jugando la carta "de aislar a Venezuela del sistema financiero mundial" gracias a las sanciones económicas decretadas por el presidente Donald Trump en agosto pasado.



"Con este paso están buscando ahogar financieramente a Venezuela. No tienes la manera de vender bonos, de financiarte en el mercado internacional, te aísla. ¿Cómo se explica que un país con petróleo, oro y minerales no pueda financiarse en el mercado financiero internacional?", afirmó.



Detalló que "desde que nació esta revolución la historia ha sido de guerra económica de EEUU contra Venezuela. Una guerra económica intensa y extensa, cruel, no ha sido mucho menos fácil". Aunque aclaró que la misma se intensificó con la administración de Barack Obama y su decreto donde declara al país una amenaza inusual y extraordinaria.



Según Covarrubias, la administración estadounidense por ahora no aplicaría sanciones más amplias, a pesar de que, en su opinión, todas las estrategias desarrolladas hasta ahora han "fracasado".



"Están buscando medidas selectivas que afecten solo al gabinete de Maduro y que no vayan más allá", dijo al tiempo que explicó que aunque está en estudio, un embargo petrolero "es un arma de doble filo para ellos".



"La idea es separar a los sancionados del pueblo. Mientras más masivas hagas las sanciones peor para ellos, porque entonces el pueblo se sensibiliza y dice estamos en contra del imperio… Un embargo petrolero significaría que afectaría a todo el pueblo", señaló.



Y por otra parte, afirmó que tampoco le conviene "un escenario de guerra", pues el mismo "va a permitir una influencia mucho más fuerte de Rusia y China, no solamente en Venezuela sino en América Latina y eso sería fatal para ellos".



Sin subestimarlas, dijo que EEUU cree que "no es el mejor momento" para una acción militar o una invasión. Sin embargo, no descarta este escenario tras una posible nueva victoria del oficialismo en las elecciones del 20 de mayo.



Covarrubias observa que Venezuela tiene "dos puntos de apoyo fundamentales para enfrentar las sanciones: sus recursos internos y tiene ayuda externa", como la de China y Rusia. Además, calificó como "una buena salida" la creación de la criptomoneda el petro.