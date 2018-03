Por comida, medicinas y servicios protestaron durante las últimas 24 horas en distintas zonas del país

Credito: El Pitazo

Al menos diez protestas se generaron en diversos estados del país en las últimas 24 horas. La exigencia era celeridad en el abastecimiento de comida, insumos médicos, atención hospitalaria, mejoras en los servicios de suministro de agua potable, gas y electricidad. Algunos manifestantes recibieron promesas de autoridades locales, pero otros encontraron represión, descontento y hasta la muerte, según reporta el portal El Pitazo.



El pasado 6 de marzo, en el caserío San Antonio del estado Guárico, los habitantes cerraron el paso a los vehículos que transitan desde Tucupido hacia la población de Zaraza y el Oriente del país por más de cinco. Buscaban llamar la atención de los representantes de la Alcaldía del municipio José Félix Ribas, con la intención de que les sean resueltos los problemas que enfrentan por falta de comida y agua potable las más de trescientas familias de este caserío rural.



Los vecinos señalaron que tenían más de cinco meses sin recibir el servicio de agua potable en sus casas y que llevaban más de tres meses sin recibir las cajas del Clap. Luego de las horas de tranca, se hizo presente Gleidy Reina, alcaldesa de ese municipio, quien se comprometió en llevar este próximo fin de semana un operativo de venta de cajas de alimentos para los habitantes del caserío y enviar cisternas con agua potable para los vecinos.



El 6 de marzo también protestaron por comida los habitantes del sector Isla de Cuba, ubicado en el municipio Sotillo del estado Anzoátegui; exigían los alimentos distribuidos por los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). En esa ocasión, Andreína Acosta, una de las manifestantes, contó que llevaban más de tres meses sin recibir los productos regulados. “Hace una semana nos cobraron la bolsa del Clap y aún no la han traído”, aseguró.



La tarde del 6 de marzo, en Barinas se dieron al menos dos protestas: en la primera los vecinos de la comunidad de Batatuy, en el municipio Antonio José de Sucre del estado Barinas, salieron la tarde del 6 de marzo a interrumpir el tráfico en la carretera nacional Troncal 005, que une al estado llanero con Táchira, reclamaban a la alcaldesa Belkys Pediachi que cumpliera con su promesa electoral de llevarles las cajas del Clap cada 15 días. La segunda manifestación fue en Barinitas, los pobladores acordaron trancar la vía porque la empresa que les suministra el gas doméstico no distribuye los cilindros desde hace varias semanas.



También en Barinas una protesta por comida y fallas en el servicio eléctrico terminó con el saldo de un joven de 18 años muerto y diez agentes policiales heridos, así como un civil, dos patrullas dañadas y cinco vehículos de particulares atacados. La manifestación fue el miércoles 7 de marzo en el municipio Obispos del estado Barinas.



En la zona oriental y la capital del país se evidenciaron protestas por medicinas, insumos médicos y atención hospitalaria.



Este miércoles 7 de marzo, los trabajadores del Hospital Luis Razetti de Barcelona sumaron cuatro días continuos de protesta a la espera de respuesta a sus solicitudes. En esa oportunidad los médicos, enfermeras, personal obrero y administrativo del principal centro asistencial de Anzoátegui marcharon hasta la avenida Argimiro Gabaldón para exigir insumos, mejoras salariales, transporte y mayor seguridad.



En Porlamar, estado Nueva Esparta, los pacientes también se unieron las protestas. Esta vez un grupo de pacientes crónicos, en su mayoría oncológicos, indicó que son más de 2.000 personas las que tienen su vida en peligro por sufrir diversas patologías, como cáncer de mama, de útero, de hígado, de piel, de próstata, leucemia, artritis y lupus, entre otros cuadros, sin recibir puntualmente sus medicamentos de altos costos que debe suministrarles el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).



En Caracas, la protesta de este miércoles se llevó a cabo en el Materno Infantil Hugo Rafael Chávez Frías, pues un grupo de 40 mujeres, con sus bebés en brazos, emprendió una protesta en la avenida Intercomunal de El Valle para exigir a las autoridades del centro asistencial que cumplan con la aplicación de las dosis de vacunas antineumococo y rotavirus que el Ministerio de Salud pretendía administrar a los niños en una jornada especial de inmunización. Las dosis no estaban siendo aplicadas desde hace un año.