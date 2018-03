Unión Europea responde a Trump con aranceles a las Harley-Davidson, los Levi's y el whiskey Bourbon

Credito: Web

08-03-18.- Europa está preparando imponer aranceles a las motocicletas Harley-Davidson, el whiskey bourbon y los pantalones Levi’s en respuesta al anuncio del presidente Donald Trump de aumentar aranceles a las importaciones de acero y aluminio.



El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, identificó estos productos como su objetivo para las “contramedidas” que la Unión Europea está preparando, según dijo un vocero de la Comisión a CNN.



Trump dijo el jueves que impondría un arancel del 25% a las importaciones de acero y otro del 10% a las de aluminio. Un movimiento que ha sido condenado por aliados y socios comerciales clave para Estados Unidos.



La Unión Europea ya había dicho que la respuesta sería rápida, firme y proporcional.



Harley-Davidson declinó comentar sobre la decisión de la Comisión Europea, mientras que Levi's emitió una declaración expresando su apoyo al libre comercio.



“Apoyamos los mercados abiertos y el libre comercio donde todo el mundo cumple las reglas. Estas medidas no solo dañarán a las marcas y los trabajadores estadounidenses, sino que también repercutirán en la economía global”, dijo un vocero de la compañía.



La justificación de los aranceles —asuntos de seguridad nacional— también generó duras críticas. El ministro de Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, describió el razonamiento del Gobierno estadounidense como “incomprensible”.



“La UE debe responder decisivamente a estos aranceles punitivos de Estados Unidos, que ponen en peligro miles de puestos de trabajo en Europa. No debería haber ninguna duda al respecto en Washington”, dijo Gabriel.



Alexander Winterstein, vocero de la Comisión Europea, aseguró a periodistas que los 28 países de la Unión Europea responderían a los aranceles en bloque. La CE discutirá su respuesta el próximo miércoles.



La UE también podría introducir "medidas de salvaguardia" si repentinamente ve un aumento en las importaciones de acero. Estas medidas podrían incluir aranceles o cuotas de importación y se pueden promulgar rápidamente, dijo Winterstein.



Otro movimiento obvio sería presentar una queja contra EE.UU. ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los analistas de UBS dijeron que Europa tendría buenas posibilidades de ganar, pero ese proceso podría llevar 18 meses.



"Si la UE gana, podría imponer más sanciones económicas a Estados Unidos", dijo Peter Holmes, experto en comercio de la Universidad de Sussex.



La OMC falló en contra de EE.UU. cuando la administración Bush introdujo aranceles al acero en 2002. Estados Unidos luego levantó esos aranceles, bajo la amenaza de sanciones a las naranjas de Florida y los textiles de Carolina del Norte.



Los socios comerciales de EE.UU. están preocupados por cómo los nuevos impuestos de Trump afectarán a la demanda de exportaciones de acero y aluminio. También preocupa que el acero que debería ir a Estados Unidos colapse sus mercados.



Algunos socios comerciales clave de EE.UU. pueden estar exentos de estos aranceles, pero no está claro qué países, si es que hay alguno, se salvarán.



Eso sí, los países afectados probablemente no sufrirán un gran golpe económico.



"Esta es la apertura de una guerra comercial. Los países con los que tratamos no se van a sentar y aceptar esto", dijo Phil Levy, miembro del Consejo de Asuntos Globales de Chicago.



Los analistas también dicen que la respuesta de China será especialmente importante.



La administración de Trump lleva considerando imponer aranceles a los metales durante meses, dando a otros países tiempo para preparar sus respuestas.



La Unión Europea es la segunda mayor productora de acero en el mundo después de China. El bloque produce unos 170 millones de toneladas métricas de acero al año, lo que representa el 10% de la producción mundial, según la Asociación Mundial del Acero.