Economista Edison Morales: “Preventa del Petro no debió recaudar más de 200 millones de bolívares”

07-03-18.-El profesor y economista, Edison Morales, durante su participación en el programa de Aventura TV, Sala Situacionales, presumió que si el gobierno nacional logró recaudar fondos con la preventa del Petro, los resultados no fueron favorables. Adelantó que la suma no superaría los “200 millones de bolívares”.



De acuerdo con el especialista, el fracaso en el lanzamiento de la criptomoneda venezolana como alternativa de tesorería radica en que su nacimiento se registra “en medio de una ambiente de desconfianza con la política económica del gobierno, y con la incertidumbre del futuro por parte del sistema empresarial”.



En el contacto con el moderador, Egno Chávez, agregó que la emisión del Petro es para el país sinónimo de la “creación de deudas a través del Bitcoim, los euros y los dólares”.



A juicio de Morales, el país entró en hiperinflación a partir de octubre del año pasado cuando alcanzamos el 50 por ciento de inflación, y el contexto se agravó para principios de año cuando los registros superaron el 54 por ciento. “No hay razón para estar en esta situación, somos el único país petrolero con estos índices”, enjuició.



La solución, según el economista, forma parte de un cambio radical en la gestión económica: “Para corregir los problemas hay que eliminar el financiamiento inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela (BCV), que debe recuperar su autonomía… El gobierno necesita reorientar y disminuir el gasto público, para el cual no tiene dinero”.



Explicó que a través del BCV el ejecutivo nacional genera dinero sin respaldo para la producción de bienes y servicios que no existen. El capital luego se usa para satisfacer necesidades de demagogia gubernamental y los subsidios de programas de ayuda social.



En cuanto a la resistencia nacional para llegar a acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), justificó que “el gobierno no se quiere someter a la disciplina fiscal. Con la opacidad actúan libremente, por lo que prefieren la bilateral de Rusia y china”.

