Plantean perfeccionar sistema del petro

1º Marzo 2018 - Desde que se anunció la creación del petro el pasado 3 de diciembre, las criptomonedas han sido objeto de debate y polémica en Venezuela. Expertos manifiestan opiniones diversas que van desde calificar esta medida como sin sentido, hasta proponerla como la salvación económica de la nación.



Es así que los últimos tres meses se han utilizado para la construcción de todo el mecanismo y sistema que sustentará el uso de las criptomonedas, y aún hay aspectos que no están definidos. De esa manera lo detalla José Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Criptomonedas (Asonacrip).



“Es importante analizar el White Paper. Hay un detalle que muchos ignoran, y es que se trata de una versión beta, es decir, una versión inicial del papel de trabajo que sufrirá modificaciones de manera continua hasta llegar a un papel de trabajo final. Cuando llegue ese punto, ya veremos ese cambio en la plataforma de trabajo del petro”, recalcó.



En tan solo tres meses se crearon la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela (Supcacven), el Observatorio Nacional del Blockchain y, más recientemente, la Tesorería de Criptoactivos; entes con la función de darle forma a los aspectos jurídicos, económicos y reglamentarios del petro y las criptomonedas en general.



Este avance, que aún deja cabos sueltos, preocupa a algunos expertos y analistas del campo económico y político. En declaraciones recientes, el historiador y escritor Luis Britto García advirtió sobre los peligros que podría tener la criptomoneda una vez que entre en funcionamiento. Entre sus preocupaciones, mencionó que el petro se traduce en una emisión de títulos de deuda y el Gobierno no ha generado los mecanismos de seguridad para este tipo de operaciones.



José Álvarez argumenta que no se trata de emisiones de deuda, ya que, a su juicio, la vinculación entre el petro y el barril de petróleo no es directa, sino más bien filosófica y que su verdadero respaldo es el Estado y el uso que tendrá en las operaciones cotidianas.



El economista Víctor Álvarez, por el contrario, asevera que el Gobierno postuló al petro como una “operación financiera” para evadir las sanciones y captar divisas, por lo que sus características se asemejan más a las de un título de deuda.



Incentivos. Para atraer la atención de los inversores, el Estado ofrecerá incentivos durante las primeras ventas de petros, que decrecerán con el pasar del tiempo. Britto manifestó que estos descuentos eran desproporcionales y, en algunos casos, las ventas del criptoactivo se efectuaban a la mitad de su valor real.



José Álvarez asegura que esta tendencia es usual en todas las ventas iniciales de cualquier criptomoneda en el mundo y que se aplican para hacer la inversión más atractiva.



Mientras que Víctor Álvarez acota que el problema radica en que descuentos tan sustanciales con tanta cantidad de petros representan un “daño patrimonial a la República”.



Desarrollo. Polémico o no, el petro sigue en desarrollo y aún quedan detalles por afinarse.



Según José Álvarez, es posible que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) proponga la adecuación de ciertas leyes y reglamentos que le abrirán las puertas al petro y a sus transacciones en el país.