Canciller Arreaza: Sanciones de EEUU han hecho “difícil” renegociar deuda externa

El Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza Credito: Agencias

28-02-18.-El Gobierno de Venezuela asegura que las sanciones financieras que impuso en su contra Estados Unidos el año pasado han causado “pánico” en la banca global y han dificultado la renegociación de deuda externa, así lo expuso Jorge Arreaza, canciller de la república, reseña la agencia Reuters.



Las medidas que tomó la administración de Donald Trump estarían limitando al país sudamericano el cobro en el sistema financiero mundial por las ventas de petróleo y provocando el cierre de cuentas bancarias de venezolanos, según Arreaza, quien está de visita en Ginebra.



El Gobierno de Nicolás Maduro acumula una deuda pendiente de unos 1.900 millones de dólares con tenedores de sus bonos por intereses demorados y en noviembre convocó a una negociación para buscar una solución, pero la discusión, según el canciller, fuera más adelantada de no ser por las sanciones estadounidenses.



“La renegociación de la deuda externa va en marcha, pero la han hecho más difícil las sanciones de los Estados Unidos”, afirmó el delegado venezolano a periodistas.



“Es increíble como la banca internacional ha reaccionado con pánico, porque si un banco del mundo trabaja con Venezuela siente que lo van a sancionar”, agregó al advertir sobre la imposibilidad que están teniendo algunas compañías en Estados Unidos y en otras partes para hacer los pagos por el crudo venezolano.



Estados Unidos prohibió a sus ciudadanos adquirir nueva deuda venezolana para evitar dar alivio financiero al Gobierno de Maduro por considerar que devino en una dictadura y, bajo esas sanciones, tenedores de títulos de la nación miembro de la OPEP no podrían aceptar un canje tras una renegociación.



Arreaza dijo que la banca internacional ha optado también por cerrar cuentas bancarias del Gobierno venezolano, e incluso de empresarios privados y embajadas, a raíz del castigo impuesto por Washington.



También el canciller venezolano denunció que unos 1.600 millones de dólares fueron “bloqueados” en el sistema de compensación Euroclear cuando procesaban el pago de intereses. Ellos están “alegando razones políticas, que si narcotráfico y yo no sé qué”, apuntó.