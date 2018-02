Turquía e Irán liberarán criptomonedas respaldadas por el estado en los talones de Petro de Venezuela

Credito: Cointelegraph

25 Feb. 2018 - Los gobiernos de Turquía y Irán están considerando desarrollar sus propias monedas digitales respaldadas por el gobierno, siguiendo los pasos de la preventa del 20 de febrero de la moneda Petro nacional respaldada por petróleo de Venezuela.



El 21 de febrero, un día después del lanzamiento de Petro, el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (ICT) de Irán tuiteó que el Post Bank de Irán está trabajando para liberar una criptomoneda:



"En una reunión con la junta directiva de Post Bank sobre monedas digitales basadas en blockchain, [...] prescribo [...] medidas para implementar la primera moneda digital basada en la nube del país".



El 22 de febrero, dos días después del lanzamiento de Petro, el medio noticioso de Medio Oriente Al-Monitor informó que el vicepresidente del Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) y ex ministro de Industria Ahmet Kenan Tanrikulu está considerando públicamente lanzar un "bitcoin nacional "llamado el "Turkcoin", descrito en su informe de 22 páginas sobre la regulación del mercado criptomoneda



El informe de Tanrikulu llega dos semanas después de una entrevista de CNN Turk el 7 de febrero, con el viceprimer ministro de Turquía, Mehmet Simse, donde mencionó que el gobierno se estaría preparando para lanzar una criptomoneda nacional.



En noviembre pasado, la autoridad iraní del ciberespacio, el Consejo Superior del Ciberespacio (HCC), "dan la bienvenida al Bitcoin" y anunciaron que estaban trabajando con el Banco Central de Irán en una informe sobre las criptomonedas. El 21 de febrero, el Banco Central de Irán dijo que estaba trabajando activamente en una forma de "controlar y prevenir" criptomonedas en Irán.



El gobierno de Turquía había adoptado una postura dura contra el Bitcoin (BTC) y las criptomonedas, cuando legisladores de la Dirección de Asuntos Religiosos (Diyanet) dijeron en noviembre de 2017 que el intercambio de criptomonedas era "no compatible"con el Islam debido a su naturaleza especulativa y falta de control gubernamental.



Sin embargo, Tanrikulu le dijo a Al-Monitor que dado que no hay mención de criptomonedas en la legislación turca, comprar y vender criptomonedas es legal en Turquía:



"El uso de criptomonedas puede considerarse legal ya que nuestra ley no contiene ninguna prohibición [...] comprar y vender con criptomonedas y crear dinero a través del minado de el Bitcoin no están hoy dentro del alcance de la actividad criminal en Turquía".



El informe de Tanrikulu agrega que la cripto regulación definitivamente es necesaria en Turquía para prevenir el lavado de dinero y el fraude, y que la creación de una "bitcoin bourse" controlada por el gobierno es una forma de hacerlo.



Algunos críticos consideran que Petro, de Venezuela, es solo una forma de que el país evite las sanciones occidentales impuestas al país; Irán también enfrenta actualmente sanciones internacionales.



Petro no es la primera criptomoneda respaldada por el gobierno que se lanzará: el gobierno local en Dubai lanzó EmCash respaldado por el estado en octubre de 2017, y en 2017 Kazajistán, Japón y Estonia han planteado la posibilidad de lanzar sus propias criptomonedas respaldadas por el gobierno.

