Hugbel Roa: El petro va a ser de uso cotidiano

23 Feb. 2018 - El ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, aseguró que el petro “va a ser de uso cotidiano en nuestro país y el mundo”.



Entre los beneficios que traerá para el país la criptomoneda, mencionó que permitirá recuperar la capacidad de “intercambiar valor y adquirir bienes y servicios interna y externamente”.



“Y el pueblo venezolano no tendrá necesidad de someterse al chantaje de ningún país o de ninguna divisa para poder realizar sus operaciones porque ya tiene una forma segura y transparente de cómo lograr acceder a bienes y servicios”, manifestó en entrevista con Últimas Noticias.



Al ser consultado sobre las declaraciones según las cuales hay interés de inversores extranjeros en intercambiar alimentos y productos básicos por la criptomoneda, precisó que el mundo ha visto una opción y con esta alternativa comienzan a surgir ofertas.



“El Presidente ha puesto en marcha todo un plan de evaluación de las comisiones técnicas para lograr la inclusión y la fortaleza y abastecer aquellas áreas que han estado fuertemente golpeadas por la guerra económica”, dijo.



También trabajan en la adaptación de todos los sistemas de pago de Pdvsa y algunas empresas básicas y operativizan “con el comercio venezolano algunos elementos a través de la Superintendencia de los Criptoactivos para que pueda el petro ser vanguardia y ser una moneda de uso común de los venezolanos”.



El Libro Blanco (reúne la propuesta financiera y tecnológica de la criptomoneda) establece que 55% de los recursos obtenidos en la oferta inicial irán a un fondo soberano destinado a la República.



Una de las instrucciones del Jefe de Estado es que las cajas de ahorro de las empresas interesadas puedan construir sus granjas de minería. “La idea es retornarle y darle fortaleza a la capacidad de adquisición de bienes y servicios de los venezolanos y preservar el valor de su recurso”, agregó.



El Ministro afirmó que el petro podrá romper el cerco financiero, porque Venezuela ya no tendrá que depender de un banco intermediario del mundo para autorizar sus operaciones de compra o venta de bienes y servicios.



“Simple y llanamente nosotros vamos a poder hacer las operaciones directas a través de nuestras casas de cambio, nuestros exchanges tanto nacionales como internacionales que operarán con la criptomoneda”, aclaró.



Único. Roa aseveró que el petro es “parte de una nueva revolución que marca un cambio de época en el manejo financiero de los capitales del mundo”.



Una de las características que lo distingue de otras criptomonedas es que la respalda un Estado con sus reservas y su estructura de valor podrá renovarse ya que aunque la primera oferta la respalda el petróleo también se podrá hacer con el oro, los diamantes y los distintos minerales, acotó.



Roa consideró que estos valores le dan confianza y tranquilidad a los inversores.



En las primeras 20 horas de la preventa, que comenzó el 20 de febrero, la intención de compra estuvo por el orden de los 735 millones de dólares. La preventa cierra el 19 de marzo.



Para el Ministro estos resultados demuestran que van por el camino correcto. “La meta que teníamos se rebasó. El mundo ha visto esto como algo único y la acogida ha sido maravillosa”, expresó.



Por ahora no se podrá minar



En la primera oferta, el petro no podrá ser minado, pero después generarán las condiciones para que lo sea, aclaró el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa. Acotó que en estos momentos la intención es minar cualquier otra criptomoneda para darle mayor fortaleza al petro.



“En la medida en que se tiene mayor fluidez de criptomonedas en el país, que después pueden intercambiarse por petros y se trabajen en el mercado, en esa medida el petro será fortalecido”, indicó.



Por ahora, hacen estudios técnicos previo a la instalación de las granjas de minería en las universidades. “Esperamos que en los próximos días ya comiencen a llegar los equipos”, anunció.

