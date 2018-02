Dicom subastó en euros debido a las sanciones de EEUU contra Venezuela

Credito: Web

22-02-18.-El bolívar se devaluó 86,6% frente al euro en la subasta de divisas convocada por el Banco Central de Venezuela (BCV), cuyos resultados fueron anunciados este lunes y que no incluyó transacciones en dólares, según reportó la agencia AFP.



Según un comunicado del organismo, la divisa europea se cotizó en Bs 30.987,5 por unidad durante la oferta del sector privado realizada el pasado jueves, frente a la tasa de 4.146,13 vigente desde agosto último.



La subasta no incluyó dólares debido a sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, que según el Gobierno de Caracas dificultan las operaciones internacionales con esa moneda.



De hecho, el BCV señaló este lunes que la venta de las divisas -cuyo monto no detalló- enfrenta "dificultades importantes" a raíz de esas medidas, en particular las transferencias entre los bancos públicos y privados del sector financiero nacional.



La entidad añadió que trabaja "arduamente" para solventar las dificultades de este sistema de ofertas conocido como Dicom.



Dicha modalidad flexibiliza parcialmente el férreo control de cambios vigente desde 2003, mediante el cual el gobierno monopoliza las divisas, mermadas a raíz de la baja de los precios del petróleo en los últimos años.