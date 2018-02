Max Keiser: Si el Petro funciona, EEUU no podrá aplicar sanciones en ninguna parte

Credito: TeleSur

21 Feb. 2018 - El reconocido economista estadounidense, Max Keiser, recalcó que si la criptomoneda denominada El Petro funciona en Venezuela, Estados Unidos (EEUU) no podrá aplicar sanciones en ninguna otra nación, como lo ha hecho desde hace muchos años, sobretodo, con naciones que no responden a sus intereses imperiales.



“Si El Petro funciona, EEUU no podrá aplicar sanciones en ninguna parte”, escribió el economista a través de su cuenta en la red social Twitter.



Recordemos que luego de conocer que se implementaría la creación de una criptomoneda venezolana, Keiser apuntó que ésta “puede solucionar los problemas de Venezuela y hasta crear la base para una gran recuperación, si se diseña y se maneja correctamente”.



Además, expuso que Venezuela era atacado por los EEUU para llevarlo al borde de colapso, ante ello, indicó que la creación de El Petro es una medida defensiva tomada por el Gobierno Bolivariano para frenar dichos ataques, ya que las “criptodivisas son asesinas de imperialismos”.