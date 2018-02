(VIDEO) Diputado opositor asegura que el Petro es una emisión de deuda pública respaldado por petróleo

José Guerra, integrante de la comisión de finanzas de la AN Credito: Captura

20-02-18.-El integrante de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, manifestó durante una entrevista en Globovisión este martes que "El Petro es una emisión de deuda pública" porque está respaldada por petróleo que no se ha explotado.



"La Constitución es clara y la ley de hidrocarburos, la reservas no pueden ser dadas en garantías en ningún tipo”, explicó.



El diputado señaló que "la Criptomoneda es el capitalismo en su máxima expresión. Son monedas no reguladas por el Banco Central, monedas no reguladas por ningún otra institución. El Petro para mí no es una Criptomoneda, en primer lugar porque no las emite los gobiernos y en segundo lugar no hay en el mundo una Criptomoneda que tenga como respaldo un activo mineral".



El economista expuso que es necesario realizar un plan para reorganizar la economía, combatir la hiperinflación y promover el crecimiento económico y así restituir el poder adquisitivo de los venezolanos.



Reiteró que se deben tomar medidas, entre las que precisó, la eliminación del control de cambio y la puesta en marcha de un plan de inversión petrolera “agresivo”.



Es de recordar que en la medianoche de este martes 20 de febrero, el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, anunció el inicio del proceso de preventa de la criptomoneda venezolana El Petro.