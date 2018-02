China da un paso decisivo para acabar con el petrodólar

Beijing, febrero 18 - Después de un exitoso lanzamiento de prueba en diciembre y un desafío a las marcas globales de petróleo Brent y WTI, China sacará al mercado futuros de crudo en Shanghái el 26 de marzo, según el portavoz de la Comisión Reguladora de Valores de China, Chang Depeng.



El año pasado, China adelantó a Estados Unidos como el mayor importador mundial de petróleo: el volumen de compras fue de 8.43 millones de barriles por día para satisfacer la demanda del gobierno y de las refinerías petroleras independientes, señala la agencia Bloomberg.



El volumen de las reservas de petróleo estratégicas acumuladas del país alcanzó millones de barriles. En lugar de comprar la cantidad deseada de petróleo, las empresas privadas deben cumplir con las cuotas establecidas por el gobierno para sus compras. Y este año estas cuotas se han ampliado.



"El mercado chino de futuros de materias primas es un profundo fondo de liquidez. Los operadores internacionales han exigido acceso a este fondo durante muchos años", observa John Browning, socio gerente de BANDS Financial Ltd, citado por el medio.



Según Bloomberg, las cámaras de comercio internacionales, como Mercuria Energy Group, Vitol Group y Glencore, podrían utilizar futuros para arbitraje, opina Chen Tong, analista de First Futures Co. El contrato puede ser atractivo para instituciones financieras, como bancos de inversión y fondos.



Sin embargo, el medio añade que los escépticos creen que esto no sucederá mientras la moneda esté controlada por el gobierno central.



"Aunque este proceso crea otro ímpetu para liberalizar el yuan, hay obstáculos más grandes relacionados con la volatilidad y las salidas de capital que determinarán el ritmo", explica Michal Meidan, analista de la consultora de la industria Energy Aspects Ltd.



A largo plazo, sería oportuno que muchas transacciones petroleras se realicen en la moneda del importador principal. Pero se tardará años para que el yuan derroque al dólar.



China quiere que el yuan se convierta en una nueva moneda de reserva internacional, pero entonces el país tendrá que pasar del estatus de importante exportador al de un gran importador, lo que fortalecería la moneda, pero conduciría a un déficit comercial.



Una consecuencia inevitable del estatus internacional del yuan sería la menor competitividad de los bienes locales destinados para la exportación, lo que apenas es posible en Pekín, al menos en un corto plazo. Sin embargo, la iniciativa 'Un cinturón, una ruta' es un proyecto a largo plazo para expandir la presencia de China en el mundo y su influencia en diversas industrias.



Durante los años que tarde el yuan en transformarse en petroyuan, las industrias locales tendrán tiempo para adaptarse a las nuevas realidades. China ya ha pasado de la industria pesada al ámbito de los servicios. Ahora tendrá que acelerar y ampliar este proceso.



Lea también: ¿Quiénes son los enemigos formidables del petrodólar?



Pekín está listo para intensificar su actividad. Pronto China lanzará contratos de petróleo en yuan. Esto significa que Rusia, al igual que Irán (otro actor clave en el proceso de integración en Eurasia), podría evitar las sanciones de EEUU mediante el comercio de productos de energía en sus monedas o en yuan.



El diario ruso Vesti Finance señala que el yuan se convertirá en oro en las bolsas de Shanghái y Hong Kong.



La nueva tríada de petróleo yuan-oro es una victoria absoluta. No habrá problemas si los proveedores de energía prefieren pagar con oro físico en vez de yuanes. Lo más importante es la oportunidad de evitar el dólar.



En 1993 se presentó la idea de crear el terreno para el desarrollo del petroyuan, pero solo ahora los planes de China tienen una oportunidad real de ser llevados a la práctica, después de más de 20 años.

