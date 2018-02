Steve Keen: "Si los Estados no inyectan moneda para condonar la deuda, habrá réplicas de la crisis de aquí a tres años"

11 de febrero de 2018.- Profesor de la School of Economics, History and Politics de Kingston (Londres), Keen reduce su trabajo y sueldo académico para ser investigador libre sufragado por ciudadanos a través de la plataforma Patreon.

Autor del ensayo La economía desenmascarada, que en su versión original (2001), llevaba en subtítulo y portada El emperador desnudo de las ciencias sociales, en un guiño al cuento de Andersen El traje nuevo del emperador, Steve Keen profetizó la crisis financiera de 2008. Desde entonces plantea alternativas para recuperar estándares de equidad previos al estallido de la burbuja del crédito en libros como Can We Avoid Another Financial Crisis? (2017) -con ediciones ya en italiano y francés- y en su trabajo de profesor universitario que reduce en aras de una investigación directamente costeada por patrocinadores a través de la plataforma de micromecenazgo Patreon.

Keen (Sidney, 1953), hijo de director de banco, licenciado en Arte y Derecho en los 70, Máster y doctor en Comercio, economía e historia económica en la Universidad New South Wales en los 90 renunció a su plaza de profesor asociado de Economía en la Universidad Western Sydney en 2013 para convertirse, en 2014 en decano de la School of Economics, History and Politics de Kingston (Londres). Hoy, aunque mantiene el puesto de profesor allí y el honorífico del UCL (University College London) recorta su dedicación académica a un cuarto de jornada y sueldo gracias a las 870 personas que pagan entre uno y trescientos dólares al mes, hasta un total de 6.500, datos de enero, para garantizar que disponga de tiempo y recursos para crear una alternativa económica. Ideas que él explica en la citada web, en foros como el Common Action celebrado en Madrid en noviembre y esta entrevista realizada por medios telemáticos.

¿Cómo decidió reducir su trabajo universitario para investigar pagado por suscriptores?

Yo siempre me vi trabajando en el mundo académico hasta los 70 años -cumplo 65 este año- pero en los últimos 40 la libertad intelectual en la universidad se ha erosionado por apuestas erróneas de los políticos y burócratas. Todo se centra en que la Universidad sea atractiva para sus "clientes", esos recién salidos del instituto que se guían del supuesto prestigio de cada centro. Así se sacrifican líneas y tiempo de investigación y concentran recursos en lograr puntos en tests de supuesta calidad. Ya he tenido bastante y, por el impacto de mis publicaciones dispongo del perfil público que me permite recabar respaldo directo en Patreon para investigar con libertad. La plataforma cobra un 12 por ciento de mis ingresos, pero estos crecen de 200 a 400 euros al mes. Así que entre 2018 y 2019 me jubilaré de la Universidad. ¡Pero gracias a esta fórmula investigaré hasta que muera!

¿Qué da a sus mecenas? ¿Siente obligación de cumplir sus expectativas para que le financien, algo como ser "popular" para lograr "likes"?

Ellos sólo quieren que cree una nueva economía. ¡Si fuera por popularidad, me abandonarían! Me apoyan porque creen que soy clave para aportar un enfoque genuinamente realista a la economía. Las únicas cosas que obtienen de mí son ejemplares de libros (aquellos que pagan desde 30 dólares al mes), dos podcasts semanales (los que pagan desde 10) y mis publicaciones de blog todos.

Se le considera uno de los predictores, en 2005, de la crisis financiera de 2008. ¿Qué vio que le dio la pista?

La economía dominante ignora el papel de la deuda y el crédito privados. Como alguien que sigue la Hipótesis de Inestabilidad Financiera de Hyman Minsky, veo cruciales ambos. En diciembre de 2005, mi trabajo en un caso de préstamos abusivos me hizo constatar que la deuda privada era demasiado alta y crecía demasiado rápido en Australia y América. Al frenar, como era inevitable, supe que habría la mayor crisis económica desde la Gran Depresión, causada por el mismo fenómeno: un auge impulsado por el crédito en la década de 1920 acabó, causando un colapso en la demanda. Supuse que sería un fenómeno global, pero no lo sabía porque los datos no estaban disponibles para otros países. El Banco de Pagos Internacionales (conocido como el Banco de los Bancos Centrales) ha comenzado a publicar estos datos y muestra que la crisis fue igual en todo el mundo. La burbuja de España fue incluso peor que la de EE. UU.

Su último libro es '¿Podemos evitar otra crisis financiera?' ¿Podemos?

Podríamos, si estuviéramos dispuestos a usar la capacidad del Gobierno para crear dinero con el que cancelar la deuda privada en lo que llamo un Jubileo de deuda moderna -quita, condonación-. Pero como no lo haremos, países que evitaron la crisis en 2008 -al seguir aceptando préstamos de bancos- tendrán otra en uno o tres años. El dinero lo pueden crear los bancos o los gobiernos. Los primeros prestando más del que ingresan y los segundos gastando más que los impuestos. A la Eurozona le obsesiona el peligro de esto y no ve lo primero como problema, pero se equivoca. Porque la deuda privada causa problemas en el deudor que puede quebrar si es incapaz de pagar o refinanciarla. En cambio, la deuda pública, en un Gobierno que genera su moneda evita los problemas porque el Banco Central tiene capacidad ilimitada para crear dinero, como hemos visto con QE (acrónimo inglés de Quantitative Easing, generar moneda y ponerla en circulación).

España no tiene capacidad de crear su propia moneda.

Como tantos miembros de la zona Euro, y eso como tener el préstamo en moneda extranjera es uno de los casos problemáticos de la solución. Otro sería si el nivel de creación de dinero del gobierno causado por su el gasto que excede los impuestos provoca una inflación galopante o un serio aumento del déficit en cuenta corriente del país. Pero Europa está tan lejos de esto hoy que es suena a broma preguntarse: "¿Qué pasa con la hiperinflación?". Japón es instructivo aquí. La gente sigue esperando que tenga una crisis de deuda pública. Pero esta solo comenzó a crecer después de que el crédito privado colapsara, se ha multiplicado más de diez veces (en comparación con el PBI) desde 1970, sin causar crisis de deuda pública. La crisis de Japón en 1990 también fue causada por el estallido de una burbuja de la deuda privada, y el gasto del gobierno ha suavizado el golpe de la crisis.

¿Cómo evitar, pues, otra crisis financiera y superar los efectos de la previa?

El jubileo de la Deuda Moderna podría restaurar la distribución de la riqueza previa a la crisis y el potencial de crecimiento. El gobierno podría generar moneda y ponerla en circulación transfiriéndolo a la gente per cápita, bajo las condiciones de que aquellos con deuda la pagarían y aquellos sin deuda comprarían acciones que serían usadas por las empresas emisoras para reducir la deuda corporativa. Eso eliminaría la carga de la deuda privada de las economías y les permitiría crecer sin la bola y la cadena de la deuda privada y los intereses alrededor de sus tobillos. Con todo, quedaría pendiente afrontar la crisis ecológica.

Por eso teoriza sobre el "rol de la energía en la producción", ¿en qué sentido?

Los economistas han ignorado el papel de la energía, simulando que se puede producir solo con mano de obra y capital. Nada se produce sin energía, y el trabajo y el capital son medios para aprovechar la del Universo para producir bienes y trabajo útil. El efecto secundario de usar energía es crear desperdicio. Ahí está la Segunda Ley de la Termodinámica, el desorden crece con el tiempo: volcamos más desechos de lo que extraemos. La economía (que consiste en hacer un trabajo útil) y la ecología (que aborda los daños al medio ambiente) están relacionados. El progreso ha consistido en usar cada vez más energía, así que hasta el trabajador más pobre hoy usa más que los ricos hace dos siglos. Pero hemos sobrepasado los límites de la energía que podemos explotar sin causar daño irreparable. Los próximos 50 años debemos abordar un racionamiento, en la transición de los combustibles fósiles a los renovables, para usar energía preservando la vida.

Apoya el Brexit, ¿no cree en efectos negativos para la UE y/o Reino Unido?

El Brexit es mucho menos importante para la salud económica del Reino Unido que las políticas de austeridad perjudiciales seguidas, en gran parte sin debate, los últimos diez años. Apoyé al Brexit porque creo que la UE es una institución fallida, y cuanto antes termine, mejor estará Europa, especialmente si acaba el euro. Pero los políticos del Reino Unido han manejado todo tan mal que ha paralizado al gobierno.

¿Qué análisis hace como post-keynesiano del capitalismo hegemónico?

El capitalismo como el derecho relativamente libre de las empresas para hacer lo que quieran, y sistema dominado por las finanzas privadas, definitivamente enfrenta grandes desafíos en las próximas tres décadas. El crecimiento económico será lento, mientras que la deuda privada seguirá tan alta como ahora; y el crecimiento económico también será peligroso para la ecología al aumentar los niveles de CO2, y destruir la capa superior del planeta con una sobre-explotación.

A la vista de lo cual, ¿diría que el capitalismo funciona o no?

Ambas cosas. Tendemos a pensar que el capitalismo es un extremo de la propiedad privada y el control de los medios de producción y el contrario sería la planificación centralizada por parte del gobierno. En realidad, siempre hemos vivido en una economía mixta. Lo que pasa es que, estos 40 años, hemos dejado que el equilibrio se escore en favor del poder privado. La desigualdad y el daño ecológico son insostenibles, y abordarlos será más fácil para el gobierno que para lo privado.

La novelista comunista-feminista noruega Torborg Nedreas escribió en 'Nada crece a la luz de la luna': "No es raro que todos coincidamos en que las cosas van fatal, pero nadie emprenda cambios necesarios". ¿A qué lo atribuye?

Es cierto que los humanos siempre han traspasado los límites insostenibles de sus civilizaciones. Pensemos en la esclavitud de Roma, las sociedades feudales del Medioevo. Pero el impacto de que nuestra civilización exceda sus límites es un daño catastrófico para toda la biosfera. Eso elimina la opción de reemplazo si se culmina la trayectoria destructiva del capitalismo.

¿Hay alternativa al capitalismo y en tal caso, cómo sería y llamaría?

El capitalismo se ha caracterizado por una gran mayoría social que ganaba salarios trabajando para empresas privadas con sueldos decentes porque los capitalistas no podían producir sin ellos. Si sobrevivimos a la crisis ecológica, nuestra tecnología acabará por no requerir casi trabajo. La única forma de sobrevivir será con una renta básica universal independiente de trabajar. Puede ser financiado por un gobierno emisor de su moneda que, a la vez, permita a los empresarios ganar grandes sumas vía innovación. Tal sociedad tendría fabricas privadas -sujetas a serios controles anti contaminación- y un sistema de distribución del ingreso administrado públicamente en vez de salarios. Podría llamarse Capitalismo de Estado.

¿Se plantearía asumir responsabilidades políticas? ¿Algún político se ha interesado en sus investigaciones o le ha pedido asesoramiento?

He visto suficientes puñaladas por la espalda y conformismo en la política como para no querer ser parte de ella. Estaría encantado de aconsejar, pero no sería Ministro de Finanzas ni nada similar. Recibo interés los Verde, pero los partidos poderosos tienden a evitarme.

Las "empresas colaborativas" como AirBnB, Uber-Cabify, Delivero, rentables para sus propietarios, ¿son motor de desarrollo económico?

Son explotadoras del debilitado estado de la mano de obra y preludian la eliminación del trabajo en el futuro cercano, especialmente en el transporte. Su modelo comercial implica pasar los riesgos del negocio a sus trabajadores, y en tres o cinco años, los eliminarán por completo con automóviles sin conductor.

¿Ve más probable cambios hacia una mejor gobernanza global o un retroceso hacia el modelo chino de dictadura política y ultracapitalismo?

Espero que el modelo chino de Estado capaz de obligar a sus ciudadanos a hacer lo necesario para reparar el ecosistema tenga más éxito que un sistema democrático.

Australiano radicado en Londres, ¿se considera inmigrante laboral?

Soy un inmigrante en Europa por motivos laborales y políticos. Australia es un buen lugar para vivir, pero está alejado de los problemas políticos y sociales que determinan nuestro futuro. Necesito estar en Europa para ser parte de este debate.

¿Qué opina del confinamiento por Australia de solicitantes de asilo en la isla de Nauru?

Lo odio. Una política reaccionaria se ha apoderado de Australia, y sus medidas son repulsivas.

¿Los robots y cybords mejorarán la vida humana o agrandarán la brecha entre Tercer mundo y primero y ricos y pobres en este?

Los robots podrían tener un impacto positivo, si usarlos significa que dejamos de explotarnos entre nosotros para explotar la energía del Universo. Pero se necesita voluntad política para un resultado igualitario en vez de uno totalitario. Se requiere una renta básica universal. Sin ella, los robots desempoderarán a cualquiera que necesite trabajar para ganarse la vida.

Al inicio de 2018 se anunció y vendió el primer piso pagado en Bitcoins en España. ¿Cuál es su opinión sobre esta moneda virtual? ¿Es el futuro?

Bitcoin no puede ser dinero salvo que permita transacciones a gran escala, pero su arquitectura implica que puede manejar un número trivial de transacciones por segundo, de 10 a 20, frente a los cientos de miles que ocurren cada segundo en el mundo. Luego, no puede ser dinero. Es, en cambio, un vehículo especulativo que consume enorme cantidad de energía, justo cuando deberíamos minimizar el uso energético. Otras formas de tecnología de cadena articulada, blockchain, podrían permitir una alternativa a las monedas fiduciarias, Bitcoin no sobrevivirá.