Victor Theoktisto: Se necesitan reformas en El Petro para evitar que este debilite al Bolívar

3 Feb. 2018 - El Petro se ha convertido desde su anuncio en la gran esperanza del Ejecutivo para lograr "romper el bloqueo económico" e iniciar un proceso de recuperación económica. Sin embargo, existen riesgos que, si no sin atendidos pudieran terminar con el criptoactivo del chavismo enfrentándose al bolívar, única moneda de curso legal en el país y que ya se encuentra en un enfrentamiento contra el dólar.



Para Victor Theoktisto, doctor en computación de la Universidad Simón Bolívar y miembro del Observatorio de Blockchain de Venezuela, existen una serie de medidas que permitirían no solo evitar un enfrentamiento entre las dos monedas nacionales, sino también ayudar a "blindar" el bolívar con el criptoactivo.



"Tal y como está hoy, el Petro va a terminar enfrentándose con el bolívar, ya tenemos un Bolívar fluctuando contra el dólar y ahora va a competir contra el Petro", advirtió el informático quien luego dijo que una solución sencilla para eso es llevar a cabo una segunda emisión del criptoactivo.



"Con la primera emisión - de 100 millones de Petro- que es para extranjeros, obviamente el venezolano no tiene entrada allí, entonces si no hay emisión de Petro en bolívares pues va a seguir sin tener entrada. Lo que queremos es una segunda emisión - de 200 millones de Petros- en bolívares para que el que quiera comprarlos lo pueda hacer, pero también para que al tener una paridad fija entre el bolívar y el Petro, automáticamente tú fortaleces el bolívar", explicó.



Theoktisto, que dice que con un cálculo el precio del Petro pudiera quedar en 240 mil bolívares, asegura que tener una existencia de 200 millones de Petros que se pudieran comprar en bolívares haría que se acabe "la distorsión cambiaria".



"Nosotros hemos hecho la propuesta, la hemos llevado a varios sitios, se la hemos hecho a constituyentes, a ministros y hemos tenido reuniones. Es una propuesta que va llegando", aseguró.



Poniendo los pies en la tierra



Theoktisto aprovechó también para aclarar ciertos "mitos" en relación a el Petro y desde temprano despachó una de las propuestas que el propio presidente Nicolás Maduro ha hecho en reiteradas ocasiones: las granjas de minado.



El académico explicó que dichas granjas en particular son manejadas por muy pocas personas, ya que están compuestas por cientos o miles de equipos de computación que trabajan automáticamente y que requieren muy poco mantenimiento, motivo por el que él invita a "olvidarse" del proyecto de cientos de granjas empleando a miles de jóvenes venezolanos. También señaló otro inconveniente con dicha propuesta: la electricidad que se consume.



"No podemos minar todos, no nos alcanza la electricidad. Necesitamos electricidad para producir alimentos, para la industria. El consumo es muy grande y la recompensa es muy pequeña", explicó.



También se refirió a un apartado del marco jurídico del Petro en el que se afirma que dicho criptoactivo "está respaldado por el oro, coltán y diamantes", y una vez más invitó a "olvidarse de eso".



"Saquen de la mente el oro, el coltán y el gas, eso no está listo. Por ahora sólo es con petróleo. El Petro es un contrato de compra venta de la cesta petrolera, es de decir la de la producción", explicó.