Jesús Faría: Es necesario ir a una total despenalización del tema cambiario

El constituyente Jesús Faría Credito: Archivo

29-01-18.-El constituyente y exministro de Comerciio Exterior, Jesús Faría, expresó este domingo durante una entrevista en Televen que el país necesariamente tiene que ir a una total despenalización del tema cambiario, de las operaciones con divisas e ir a un mercado libre que esté acompañado por un mercado controlado para desplazar a Dólar Today.



"Con el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom) se busca flexibilizar el sistema de divisas y despenalizar sus operaciones", señaló.



“Necesariamente tenemos que ir a una total despenalización del tema cambiario, de las operaciones con divisas y debemos ir a un mercado libre que esté acompañado por un mercado controlado para desplazar a Dólar Today”, expresó.



El exministro destacó que el propósito fundamental del sistema Dicom es desplazar esta página que actualmente “ejerce un monopolio en la fijación del precio de las divisas”, lo cual considera una “dictadura implacable” contra la economía del país porque impacta directamente en los precios de los productos y dispara la inflación.



A su juicio, es necesario establecer una política direccionada a doblegar a Dólar Today, y el Dicom constituye solo un componente de un programa económico que se debe desarrollar.



“La idea es que se vaya flexibilizando el mercado de divisas que existe y esto es un paso hacia adelante porque las remesas que vienen desde el exterior podrán ser canalizadas por esta vía y el Estado podrá retener las divisas y podrá ser mucho más seguro para los que reciben remesas del exterior recibir los bolívares sin que sean estafados como ha ocurrido en muchas ocasiones”, indicó.



Señaló que actualmente el sistema de remesas hacia el país opera de forma ilegal, a través de bancos y otras instituciones fraudulentas a tasas no oficiales. “Con el Dicom hay una apertura para que las personas desde el exterior puedan depositar dólares en una cuenta en el exterior o en una cuenta aquí en el país y el venezolano receptor de esa remesa pueda obtener una cantidad de bolívares que se ajusta a la realidad”, dijo.



Emisión de petros



El constituyente recordó que próximamente se realizará la primera emisión de petros. “Esa emisión inicial se podrá comprar dólares para inversionistas extranjeros y, en lo sucesivo, el objetivo es convertirlo en un instrumento importante para derrotar el bloqueo financiero (…) Nos permitirá acceso al mercado financiero internacional si no también nos permitirá hacer pagos internacionales que el bloqueo financiero también se lo impide al país”, acotó.



Refirió que “estamos obligados a sustituir al dólar” porque esa moneda se ha convertido en un instrumento para que el Gobierno de Estados Unidos aplique sanciones y limite las operaciones financieras del país.



En ese sentido, explicó que las transacciones en dólares pasan por la Reserva Federal de Estados Unidos, por lo que cada vez que se realiza o recibe un pago en Venezuela puede ser suspendido o manipulado. Con el petro se busca combatir esta situación, ya que no está regulado por mecanismos internacionales, por lo que se pueden realizar pagos sin que existan inconvenientes.



Con respecto a las operaciones relacionadas con la venta del petróleo, señaló que la idea es realizar las transacciones en otras divisas “porque teniendo dólares nosotros no tenemos la capacidad de desarrollar un negocio con esa riqueza que nos pertenece”.