Desaparecen unos 430 millones de euros en criptomonedas en Japón

Credito: Archivo

27-01-18.-Unos 58.000 millones de yenes (430 millones de euros/534 millones de dólares) de la criptomoneda NEM han desaparecido del mercado de Japón por un supuesto pirateo, informó su operador a última hora del viernes tras suspender su cotización y operaciones, según reseña la agencia EFE.



Después de una jornada repleta de rumores y especulaciones en el mercado, Coincheck, unas de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas de Japón y Asia, anunció que había detectado un acceso no autorizado a su sistema en la madrugada del viernes.



Tras anunciar la desaparición de las criptomonedas, los responsables de la casa de cambio, establecida en 2012, reportaron el caso la Agencia Japonesa de Servicios Financieros y suspendieron todas las operaciones temporalmente.



La medida afecta a la retirada, venta y emisión de NEM, así como de otras divisas virtuales y yenes.



Durante una rueda de prensa, el presidente de Coincheck, Koichiro Wada, se disculpó por el incidente y aseguro que su intención era que los clientes recuperen su dinero, además de revelar que la compañía ha iniciado un debate interno sobre la posibilidad de recibir asistencia financiera.



Sin embargo, un representante de la compañía, que no ha revelado el tamaño de su base de activos, reconoció hoy que “en el peor de los escenarios” quizá no sea posible devolver a los clientes el dinero robado, informó hoy la agencia Kyodo.



Mientras, el resto de casas de cambio de criptodivisas funcionaba con normalidad en Tokio durante la mañana del sábado.



El caso llega después de que el país asiático fuera escenario en 2014 del escándalo de Mt.Gox, en su día la mayor casa de cambio de la criptomoneda, que quebró tras la desaparición de cientos de millones de dólares en bitcoins por una supuesta malversación cometida por su propietario, Mark Karpeles.



Japón se ha situado a la vanguardia en abrirse a las criptodivisas (forma de pago que tiene en la codificación de datos el respaldo de su valor) al reconocerlas y establecer requisitos legales para todas las casas de cambio allí establecidas, lo que ha disparado su valor.