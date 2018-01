Un millón de personas cruzó la frontera con Colombia en fin de año

Referencial Credito: Agencias

18-01-18.-Un balance entregado por Migración Colombia sobre el flujo migratorio por los tres pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, ubicados en el departamento Norte de Santander, reveló que cerca de un millón de personas, casi la misma cantidad de habitantes del área metropolitana de Cúcuta, se movió por esta línea divisoria, durante las fiestas decembrinas.



La información fue difundida por el diario El Tiempo de Bogotá. Según el reporte de la entidad, en el mes de diciembre, 1.244.434 ciudadanos entraron a Colombia por los puentes internacionales, ubicados en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander. No obstante, un número inferior de 1’136.639 de ciudadanos regresó a Venezuela, dentro del mismo período de tiempo.



Al cruzar estas gruesas cifras se entrevé que un total de 110.000 personas conformaría la población flotante que aún se encuentra en la geografía nacional.



“Este grueso número de personas tiene preocupadas a las autoridades regionales de Norte de Santander, pues agravó la situación humanitaria que se está viviendo en esta región fronteriza (…) Estamos a la espera de que por parte del Gobierno Nacional aumente la normatividad con el fin de que nos den más insumos para atender esta grave problemática”, aseveró Juan Carlos Cortés, secretario departamental de Fronteras y Cooperación Internacional.



El funcionario explicó además que este éxodo de personas se disparó por las amenazas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre un inminente cierre fronterizo, anunciado en medio de las fiestas decembrinas. La advertencia hizo que en un día se movieran casi 100.000 personas por estos corredores limítrofes.



Este gran número de migrantes dobla el tráfico diario de 50.000 personas que se mantuvo durante casi todo el año pasado, en este territorio binacional.



Entretanto, varios delegados de la Alcaldía de Cúcuta han insisto en que la proliferación de extranjeros durmiendo en la calle y que los graves cuadros de miseria de la ciudad, estarían siendo generados por esta avalancha de venezolanos, que huyen de la grave crisis social y política que atraviesa esta nación petrolera.



Exigen a la Alcaldía de Bucaramanga un plan para venezolanos

Aragua, Carabobo, Zulia, Falcón y Caracas. Todos son estados venezolanos que están separados entre sí por decenas de kilómetros, pero en Bucaramanga comunidades de todos estos territorios se agrupan en el parque García Rovira, sitio que se ha convertido en el hogar de cientos de venezolanos que llegaron al país en busca de nuevas oportunidades.



La situación que se vive en este sitio se está replicando cada vez más en nuevos sectores de la ciudad, donde los venezolanos llegan a dormir, generando que varios líderes comunales presenten quejas ante la Personería de Bucaramanga sobre los daños a los bienes públicos y la presencia en algunos puntos de material fecal.



“Esta es una problemática que ha desbordado la capacidad municipal y no hay posibilidad de asumir una atención integral por lo que se deben coordinar esfuerzos con el departamento y la nación”, manifestó el funcionario, quien también pidió la intervención de organizaciones internacionales como la ONU o Acnur.



La Administración Municipal ha hecho esfuerzos, como la creación el pasado 9 de agosto de la Oficina de Atención a los Venezolanos, en la que se les asesora para acceder a servicios de salud (atención de urgencias y vacunación de menores), educación, apoyo psicológico y jurídico.



Ochoa Maldonado reconoció que hay avances pero recalcó que hoy tienen nuevas necesidades como la de vivienda y es obligación empezar a encontrar soluciones.

La Alcaldía analiza si es posible reubicarlos en albergues y tendrá una reunión la próxima semana con Acnur, la Procuraduría y otras organizaciones no gubernamentales para implementar estrategias que reduzcan el impacto de la llegada masiva de venezolanos a la ciudad, que según los cálculos de la Personería ya alberga a unos 35.000 ciudadanos del vecino país, de los cuales solo 10.000 están de forma legal.

