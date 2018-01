Sudeban insta a la banca a aumentar límites de las tarjetas de crédito y transferencias bancarias

Credito: Archivo

17-01-18.-En una reunión sostenida este martes, 16 de enero, con miembros de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) solicitó a las instituciones incrementar los límites de las tarjetas de crédito, previo un estudio de riesgo de sus clientes. También hizo un llamado a aumentar el límite de transferencias y operaciones en puntos de venta.



El ente supervisor informó que idearán un mecanismo para que este aumento de las tarjetas de crédito se realice de manera progresiva, según reportó Ginette González, periodista de Unión Radio. También indicaron que harán una revisión de las tasas de interés, controladas por las autoridades financieras.



El superintendente Antonio Morales pidió a los banqueros asumir sacrificios ante la situación económica que atraviesa el país y recordó que no todos han respondido a la solicitud que se les hizo sobre presentar un plan de capitalización.



Manuel Fernández, presidente de Cantv, también intervino para pedir a las instituciones privadas a acelerar los trámites parar usar el Carnet de la Patria como mecanismo de recarga, y así mitigar la escasez de efectivo.



El presidente de la ABV, Arístides Maza Tirado, consideró que las medidas que aplicaron las autoridades no fueron suficientes para la recuperación del aparato productivo y que no han podido controlar la inmensa inflación.



Durante el encuentro la Sudeban también presentó un balance sobre el funcionamiento de la plataforma de Pago Móvil Interbancario. Indicaron que hasta este lunes, 15 de enero, 15 entidades bancarias del país están afiliadas al servicio a través del cual se han realizado con éxito 970.395 transacciones por un total de 235.294.749 de bolívares.



Señalaron que 229.450 transacciones fueron rechazadas, en su mayoría por errores al suministrar los datos. El ente hizo un llamado a las instituciones a optimizar sus plataformas y servicios para el envío de mensajería y claves, y a realizar campañas educativas que orienten al usuario sobre el uso del Pago Móvil.