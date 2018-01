Informe de la Cepal: criptomonedas ayudarán a América Latina

14 de enero de 2018.- Mediante un informe especializado de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (Cepal), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluó las ventajas de las criptomonedas para la región y su uso en la resolución de los problemas en los sistemas de pagos de los países caribeños. El estudio fue publicado en enero de 2016 y fue realizado por el experto Shiva Bissessar, director técnico de Pinaka Technology Solutions e integrante de la The Internet Society (ISOC), organización internacional sin fines de lucro que promueve el uso y el acceso a Internet.



Uno de los aspectos más notables del informe de la Cepal, reseña el portal Criponoticias.com “es que recomienda a los países de la región fomentar la exploración de las criptomonedas con el objetivo de adaptarse a la tecnología financiera y convertirse en un pilar para la región en este campo”.



“Dadas las deficiencias en la infraestructura de los métodos de pago subregionales, y la necesidad de incrementar la participación en la economía digital, es obligación de las autoridades de América Latina y el Caribe examinar las oportunidades de innovación que las criptomonedas ofrecen”, indica Bissessar.



En el documento se promueve el modelo legal establecido por el Reino Unido para este tipo de mecanismos a fin de prevenir el fraude, aunque también hace referencia a otras legislaciones aprobadas en distintos países para regular esta innovadora herramienta financiera.



La Cepal aconseja abiertamente a los países del Caribe que deben iniciar el estudio y la investigación del uso de divisas digitales y la adopción y/o construcción de los marcos jurídicos necesarios para adoptar criptomonedas que ayudarían notablemente a resolver inconvenientes regionales con el envío de remesas, pagos móviles y otras transacciones.



El reporte argumenta que mientras en, por ejemplo África, ya hay iniciativas que establecen “redes de pagos móviles y remesas basadas en criptomonedas, los países caribeños carecen todavía de sistemas electrónicos efectivos y rápidos”.



Justo Venezuela ha propuesto el petro como arma para pasar a la ofensiva financiera tras la imposición de ilegales sanciones unilaterales por el Departamento del Tesoro estadounidense y la administración Trump, con el objetivo de desestabilizar políticamente al país.



Barbados, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Dominica, Guyana y las Bahamas son los países citados en el informe porque ya han tenido algún tipo de experiencias con criptomonedas a escala estatal o a través de iniciativas privadas.



Desde 2015, el Banco Central de Barbados ya señaló la necesidad de colocar parte de sus reservas internacionales en criptomonedas, según un documento elaborado por los economistas Winston Moore y Jeremy Stephen, además de considerar la creación de un fondo con dinero digital.



Criptonoticias.com refiere que varios Estados que conforman Caricom (la comunidad del Caribe) revisan sus legislaciones para dar cabida al uso de esta nueva tecnología financiera.



Para quienes aún no manejan suficiente información sobre el tema, en la página web de la Cepal pueden conseguir este trabajo titulado “ Opportunities and risks associated with the advent of digital currency in the Caribbean”, en el que la comisión explica “ las divisas digitales en los procesos de transacciones y minería; la propiedad del anonimato, el funcionamiento de la tecnología Blockchain y algunas de las plataformas más populares para la compraventa de criptomonedas”.



PERO SIN EXCLUSIÓN



Sin embargo, y por encima de todo, la Cepal enfatiza que cualquier iniciativa debe estar sustentada en un enfoque inclusivo del uso del dinero digital a fin de “ofrecer oportunidades suficientes para la participación del público y para la revisión de las políticas”.



“El informe sugiere un alineamiento de la política a través de los diferentes países de la región, con el fin de reducir los costos y crear un mercado competitivo en la región”, destaca el website.



De esta manera, Naciones Unidas reconoce que las iniciativas privadas y públicas de criptomonedas resultarían muy beneficiosas y augura que aumentará su uso en los próximos años. Recordemos que el informe es de 2016.



La Cepal resalta que además de remesas y pagos móviles, las criptomonedas pueden utilizarse para la exportación y los servicios especializados, y de este modo la región podría convertirse en un centro de tecnología financiera. Y puede añadirse que de esta puede ser la oportunidad esperada para dejar de ver al Caribe como un enorme “paraíso fiscal”.



IMPUESTO A LA BANCA



También a través de un informe realizado en 2017, la Cepal recomendó el uso de blockchain para impulsar la banca.



“El sector bancario latinoamericano y caribeño ha estado enfrentándose, desde hace muchos años, a crecientes contratiempos que han disminuido la calidad, la eficiencia y la confianza de sus servicios: riesgos de navegación, exclusión social, problemas de comunicación y casos de corrupción”, destaca la investigación.



Cepal señala en ese sentido que la mayor problemática para las economías emergentes de América Latina recae en la práctica de “de-risking” o control de riesgos, que consiste en una “discriminación sectorial realizada por instituciones financieras, que contrarias a las normativas internacionales, rechazan negocios y relaciones interinstitucionales con otras entidades bancarias debido a que los retos económicos de las mismas son mayores que sus beneficios”.



Por ello, la comisión plantea la aplicación de tecnologías distribuidas, disruptivas y por ende más inclusivas en el mercado de la región. Es decir, adoptar herramientas que permitan la participación por igual de todo tipo de instituciones.