Sundde y Asociación de supermercados se reunirán este viernes

Credito: EU

Caracas, enero 12 - La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Sundde, y algunos representantes de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA, conversarán este viernes sobre los nuevos lineamientos que regirán para reponer la mercancía tras las medidas de rebajas de precios que ordenó esta institución la semana pasada.



El abastecimiento de estos establecimientos dependerá de las garantías que dé el gobierno de no decretar otra decisión similar y que los productos se puedan vender a su actual precio y no a referencias de diciembre.



De manera extraoficial, se conoció que lo ocurrido no provocó la quiebra de supermercados en vista del bajo inventario que poseían.