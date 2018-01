Juan Carlos Escotet desmiente venta de Banesco al gobierno

11-01-18.- El presidente de la entidad financiera Banesco, Juan Carlos Escotet, informó vía Twitter que la entidad bancaria no está en venta, luego de que el constituyentista a la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo en el programa Con el mazo dando, transmitido la noche de este miércoles, que Banesco pasaría a manos del Estado y que en el transcurso de la próxima semana se estaría iniciando la negociación por un monto de 3 millones de dólares.



Tras estas declaraciones, diferentes medios de comunicación difundieron la información que generó la respuesta del presidente de Banesco, Juan Carlos Escotet.



“Como ya lo dije en 2014, los hijos no se venden, eso lo saben hasta mis nietos. Banesco no está en venta. Hoy más que nunca mi apuesta es por Venezuela”, expresó a través de su cuenta en la red social twitter.



