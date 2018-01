(VIDEO) Diosdado Cabello reveló la cifra por la cual Juan Carlos Escotet podría venderle al Gobierno

Como ya lo dije en 2014, los hijos no se venden, eso lo saben hasta mis nietos. @Banesco no está en venta. Hoy más que nunca, mi apuesta es por Venezuela — Juan Carlos Escotet (@jescotet) 11 de enero de 2018

11 Enero 2018 - Este miércoles 10 de enero, en la primera transmisión de Con el Mazo Dando del año, Diosdado Cabello reveló la cifra por la cual Juan Carlos Escotet podría venderle al Gobierno Nacional sus acciones en Banesco.“Ese señor, (Juan Carlos Escotet) nos pasó una oferta para comprar las acciones del Gobierno a un precio, está bien, él tiene derecho a pasar la oferta y nosotros también como Gobierno tenemos derecho a hacerle una contraoferta, ahora, a lo que él no puede negarse, es que el precio que nos lo va a vender es el mismo al que nos lo quería comprar a nosotros, eso no lo puede aumentar, eso sería hacer trampa, y tú no eres tramposo Escotet, tú eres un tipo bien formadito, tú compraste los bancos en España con plata de tu bolsillo, no te llevaste esos dólares de aquí de Venezuela”, afirmó irónicamente.En ese sentido, detalló que “el 4 de julio de 2012 ofrecieron comprar las acciones por 54 millones 123 mil120 bolivares, al cambio de aquella época como a ellos les gusta, con dólar guarimbero, estaba aproximadamente en 9,38 bolívares por dólar, si dividimos esa cantidad nos da 5 millones 770 mil 55 dólares; la firmó Marco Tulio Ortega, consultor jurídico, que debe ser buen trabajador porque para el 2017 todavía estaba trabajando, y nos pasó esta misma comunicación, pero ahora por 387 millones de bolívares, claro, ahora al cambio actual con el mismo dólar guarimbero, pongámosle a 120 mil, eso da más o menos 3 mil 225 dólares”.“¿Qué proponemos nosotros? Comprarle Banesco a Juan Carlos Escotet, sus acciones, al mismo precio ¿verdad? Estamos de acuerdo que ese es el precio, tienes toda la razón, hiciste un cálculo extraordinario, pero realmente nosotros no queremos vender sino comprar, entonces vamos a llegar a un acuerdo. Todo el banco sale ahorita en dólares, en 3 millones 800, si sigue subiendo el dólar que a él le gusta va a estar más barato, sigue empujando allá en Cúcuta que vamos a darte por tu banco como 10 dólares más o menos”, aseveró.