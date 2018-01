(VIDEO) Superintendente de la criptomoneda venezolana reconoce actos ilegales contra mineros por parte de funcionarios del Estado

Carlos Vargas, superintendente de la criptomoneda venezolana entrevistado en el programa "Con Amorín". Credito: Criptonoticias

8 Ene. 2018 - Carlos Vargas, superintendente de la criptomoneda venezolana, reconoció el día de hoy las actividades de extorsión e incautación ilegal de equipos que los mineros de criptomonedas en Venezuela han vivido por varios meses de parte de funcionarios del Estado.



Hace minutos, en entrevista con Jorge Amorin, conductor del programa Con Amorin, transmitido por el canal estatal VTV, Vargas admitió que funcionarios del Estado venezolano han incurrido en actividades ilegales contra mineros en el país:



Es cierto que han ocurrido procedimientos de incautación que nosotros desde la Superintendencia consideramos ilegales. Es cierto que ha habido un asedio de funcionarios inescrupulosos que se han beneficiado o se benefician permanentemente de la extorsión a este sector en Venezuela. indicó Carlos Vargas.



Superintendente de la criptomoneda venezolana



Aseguró también que estas actividades ilegales, que han sido denunciadas en numerosas ocasiones por diversos medios internacionales, deben acabar y que ya han “establecido canales de comunicación con el Ministro de Interior de Justicia y los cuerpos de seguridad del Estado y solicitado cese a la incautación de equipos contra los mineros durante el periodo de registro”. Advirtiendo a los mineros que no se registren hasta este 21 de enero que “quienes se mantengan en el anonimato si van a correr con las consecuencias de eso” y explicando que dicho proceso de registro llevará a la obtención de un certificado temporal para posterior trámite de una licencia de minería.



Sobre los casos de incautación sucedidos, Vargas indicó que los mineros deben “comunicarse con las redes sociales de la Superintendencia de Criptomoneda” para que puedan ser informados del “procedimiento para hacer la solicitud formal ante el organismo que les incautó los equipos”.



Aseguró Vargas que esos equipos los vamos a recuperar, esos equipos tienen que devolverlos, porque esos equipos no pueden estar por allí también en el anonimato y en la clandestinidad seguramente produciendo a favor de tal o cual.



En este tema, el superintendente enfatizó que la minería no es ilegal y que “ahora va a ser legal”, añadiendo que van a legalizar la minería digital en Venezuela y que están “dando los pasos para eso”. Asimismo, recalcó que en Venezuela “podemos minar todas las monedas (…) porque tenemos unas ventajas comparativas formidables. Aquí se puede minar Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, el top 10 monedas, el ranking de monedas que generan grandes dividendos”, por lo que inversionistas extranjeros, comenta, irán a establecer granjas de minería en Venezuela, a quienes brindarán las condiciones para realizar la actividad y le cobrarán un “aporte impositivo al desarrollo tecnológico”.



Vargas también reconoció que muchas personas en Venezuela utilizan la minería de criptomonedas como un subsidio de vida y llamó a las criptomonedas y al futuro petro un activo o bien refugio para protegerse de la inflación inducida, refiriéndose a páginas que supuestamente manipulan los marcadores de precio del dólar respecto al bolívar.



(…) Por eso incluso muchísimas familias hoy utilizan este mecanismo como un mecanismo de subsidio o de financiamiento para completar digamos de alguna manera, con esta actividad, sus necesidades básicas.



Nosotros avanzamos hacia la legalización para que también la familia venezolana se involucre. Eliminando cualquier tipo de tabú o prejuicio sobre esta actividad. Indicó Vargas.



En cuanto a el Petro, el superintendente reafirmó lo anunciado hace unos días de que la emisión de estos criptoactivos se realizaría a través de un ICO (Oferta Inicial de Monedas) de 100 millones de unidades a precio de un barril de petróleo venezolano en su primera emisión, dando indicios de que emisiones futuras de este criptoactivo pudiesen suceder. Y aclaró que esta primera versión no será minable.



El próximo 14 de enero se espera sea presentado durante el “Encuentro nacional de mineros” el libro blanco (white paper) del Petro, que detallará sus especificaciones técnicas y marcará el inicio del primer criptoactivo nacional de Latinoamérica y, posiblemente, del mundo.