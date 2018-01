Autoridad estadounidense de derivados financieros discutira nuevas regulaciones para criptoactivos

4 Ene. 2018 - La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), agencia estadounidense encargada de regular los mercados derivados y de futuros, se reunirá el próximo 31 de enero para indagar en nuevas reglas y procesos regulatorios requeridos para los activos digitales en Estados Unidos.

El anuncio fue dado por el presidente del CFTC, Christopher Giancarlo, quien señaló que la discusión de los nuevos estatutos normativos estarán dirigidos por el Comité Asesor de Riesgo de Mercado (MRAC, por sus siglas en inglés) de la agencia regulatoria.

El Comité Asesor de Riesgo de Mercado de la CFTC, patrocinado por el comisionado de la CFTC Rostin Benham, anunció hoy que celebrará una reunión el 31 de enero de 2018 para considerar el proceso de autocertificación de nuevos productos y reglas operacionales por parte de los Mercados de Contratos Designados (DCM) bajo la Ley de Intercambio de Mercancías (CEA) y las regulaciones de la CFTC.

Giancarlo aseveró que la reunión del Comité Asesor de Riesgo será antecedida por una reunión del comité especializado en tecnología, en la cual estarán considerando los "desafíos, oportunidades" y las potencialidades de los mercados relativos a las criptomonedas. Además, añadió que ambas reuniones cuentan con el apoyo de todos los comisarios miembros de la agencia, quienes esperan "con interés" los resultados de ambos encuentros.

En su declaración el jefe del CFTC no perdió la oportunidad de enumerar los riesgos de las transacciones con activos digitales, entre los cuales destacan los entornos en línea y no regulados, la volatilidad de los precios y los riesgos de fraude y manipulación de mercado que también están presente en otros mercados derivados.

Sin duda, las divisas digitales y los derivados de divisas digitales presentan tanto oportunidades significativas como riesgos. Como regulador del mercado federal, la CFTC es consciente de los riesgos considerables de las monedas virtuales como Bitcoin. Además de la etapa naciente de la tecnología en sí misma, los riesgos asociados con las monedas virtuales incluyen: riesgos operacionales de plataformas de negociación no reguladas y no supervisadas, riesgos de seguridad cibernética de plataformas de negociación y billeteras virtuales, riesgos especulativos de movimientos de precios extremadamente volátiles, y riesgos de fraude y manipulación a través de abusos de mercado tradicionales como esquemas de pump and dump, uso de información privilegiada, divulgación falsa, esquemas Ponzi y otras formas de fraude de inversionistas y manipulación del mercado.

Sin embargo, la cantidad de riesgos considerados por el CFTC no son causa de prohibición en el caso de Estados Unidos, pues ya los mercados han dado la bienvenida a bitcoin y según Giancarlo esto no sería "una estrategia regulatoria responsable".

Por el contrario, "buscando una innovación responsable" la posición oficial de esta agencia regulatoria es que la mejor forma de eliminar los riesgos relativos a los activos digitales es educando a los usuarios inversionistas y a la población en general, pues "ignorar el comercio virtual de divisas no lo hará desaparecer".

La respuesta regulatoria responsable a las monedas virtuales es la educación del consumidor, afirmando la autoridad de la CFTC, supervisando el comercio en mercados de derivados y al contado, procesando el fraude, abuso, manipulación y solicitud falsa y la coordinación activa con sus colegas reguladores.

Es importante destacar que apenas el pasado mes de diciembre se iniciaron dos mercados de futuros de bitcoin en Estados Unidos aprobados por la Comisión de Valores y Bolsa; un hecho que atrajo la atención de los inversionistas de todo el mundo, pues a pesar de los riesgos y de la falta de regulación, ningún activo genera las rentabilidades de las criptomonedas. Además, esta fue la primera incursión de un activo digital en los mercados derivados.

Con estas declaraciones los participantes del ecosistema bitcoin en Estados Unidos quedan a las expectativa de qué medidas regulatorias impulsará la CFTC, sobre todo de cara a las sanciones por fraude o solicitudes falsas.