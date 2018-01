Sundde ordena bajar precios en 26 cadenas de supermercados

Credito: Archivo

06-01-17.- La Superintendencia Nacional de Precios de (Sundde), ordenó bajar los precios de diversos productos en 214 establecimientos pertenecientes a 26 cadenas de supermercados, debido a que se constató el remarcaje de productos, informó a Ultimas Noticias el superintendente William Contreras.



“El martes de esta semana recibimos una denuncia y nos desplegamos inmediatamente ,comprobamos que en las grandes cadenas estaban remarcando precios sin ninguna justificación, pues lo estaban haciendo con los productos que ya tenían en inventario, no son productos nuevos”, explicó Contreras.



Amplió que se ordenó colocar el precio que tenían en la última revisisón que hizo la Sundde el 15 de diciembre.



Nombró algunas cadenas nacionales y regionales involucradas en el ilícito como Central Madeirense, Unicasa, Plazas, Excelsior Gama, Luvebras, Plan Suárez y los superpermercados Garzon, y Sigo en el interior del país.



El superintendente dijo que a estos 214 establecimeintos se suman 352 locales independientes que también serán inspeccionados en una jornada que se intensificó desde ayer y continuará los próximos días. “Estos actos no los podemos considerar ya de simple especulación, son actos criminales contra el pueblo. No hay razón para que estén haciendo estoscambios de precios y por eso estamos aplicando los correctivos.”, puntualizó William Contreras, quien precisó que hoy sábado continúan las inspecciones.



Ultimas Noticias constató que en la cadena Excelsior Gama, ubicado en La Urbina, bajaron los precios en la mayoría de los productos. Se observó una gran cantidad de personas haciendo compras.

