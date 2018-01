Wall Street Journal: Venezuela ofrece pagar medicinas con diamantes, oro y coltán

Credito: Archivo

05-01-18.-El gobierno de Venezuela ofreció pagar la compra de medicinas a empresas farmacéuticas con diamantes, oro y coltán, según tres personas que estuvieron presentes en la reunión donde el ministro de Salud, Luis López, hizo una oferta, según publica el diario estadounidense Wall Street Journal.



“El intercambio propuesto dejó perplejos a los representantes farmacéuticos, cuyas compañías no tenían políticas para aceptar gemas y metales preciosos como forma de pago, de acuerdo con tres personas familiarizadas con la reunión del mes pasado donde el ministro de salud de Venezuela hizo la oferta”, señala la publicación.



Un ejecutivo farmacéutico familiarizado con la propuesta del ministro de salud en la reunión del 12 de diciembre dijo que aceptaría el oro porque “es mejor que nada”, pero señaló que no podía lograr que el gobierno se comprometiera con el pago total. Otros dos que trabajan para multinacionales dijeron que no podían aceptar productos sin la aprobación de los reguladores en sus países de origen.



No quedó claro si alguna de las empresas aceptó la propuesta, pero la idea revela las enormes dificultades que está teniendo el gobierno para disponer de divisas y hacer transacciones con ellas en el sistema internacional.



El artículo destaca que esta forma de trueque, muy popular ya entre la población venezolana, no es rara para las grandes empresas globales que comercian con la minería o el petróleo, pero es casi inaudito como forma de saldar las deudas con otros sectores como los farmacéuticos, según el consultor económico Orlando Ochoa.



El gobierno de Nicolás Maduro está por anunciar la emisión de una criptomoneda, llamada petro, que espera sirva para hacer pagos a sus proveedores internacionales, una manera de hacer frente al bajo flujo de caja y evadir las sanciones estadounidenses.



En el pasado, las compañías farmacéuticas que operan en Venezuela han considerado aceptar bonos o incluso petróleo como forma de pago, pero el gobierno nunca ha cumplido, dijo Tito López, presidente de la Cámara Farmacéutica de Venezuela. “Lo que nos falta es un sistema serio que en realidad garantice los pagos”, agregó.