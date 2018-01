Banco Nomura: Sube el riesgo de un default permanente de Venezuela

Credito: Web

04-01-18.-El riesgo de un incumplimiento soberano permanente en Venezuela aumenta en la medida en que los inversores están esperando pagos de varios bonos tras la expiración del período de gracia, escribió Siobhan Morden, jefe de la estrategia de renta fija de América Latina en Nomura.



A continuación, se incluyen algunos puntos destacados del informe publicado el jueves:

* Existe un riesgo creciente de que los inversores en bonos inicien litigios en la medida en que se prolonga el retraso en los pagos de los bonos soberanos, y muchos de ellos incluyen cláusulas de aceleración.



* Han pasado 36 días desde que expiró el período de gracia de los bonos de Venezuela al 2019 y 2024 y no ha habido ningún pago.



* Nomura asume que el gobierno ha elegido no pagar los bonos soberanos y mantenerse al día con los papeles emitidos por la petrolera estatal PDVSA, dada su integración con los mercados internacionales financieros y de petróleo.



* Aún así, hay preocupación por si PDVSA seguirá cumpliendo tras un largo retraso de su bono al 6 por ciento con vencimiento en 2022, por no mencionar el hecho de que los inversores siguen esperando pagos de los papeles al 2026, 2024, 2021 y 2035.