Más de 170 mil Billeteras Móviles han sido activadas como punto de venta Clap

Credito: AVN

04-01-18.-A nivel nacional, más de 170.800 Billeteras Móviles han sido activadas como puntos de venta a través de las jornadas de registro de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) para el uso de esta nueva plataforma de pago electrónico que facilitará la adquisición de productos incluso a aquellas personas no bancarizadas, mediante el Carnet de la Patria.



En esta primera fase, iniciada desde aproximadamente un mes, se han registrado cerca de 10.000 Clap a través de la página www.pago.clap.gob.ve, de los 31.464 existentes en el país.



En el estado Vargas, de 549 Clap, se han registrado cerca de 300, orientados por equipos técnicos de fiscalizadores y auditores, los cuales instalaron y activaron 767 aplicaciones de la Billetera Móvil que funcionarán como puntos de venta, en un ambiente similar al de QR Somos Venezuela.



“Para este proceso, tenemos en cada una de las once parroquias de Vargas, una sala situacional en la que se guía a cada representante de Clap a establecer una contraseña, introducir la cédula de identidad como representante, que será validada mediante correo, indicar la institución que provee los alimentos (Fundación Vargas Alimentos o Mercal) y la cantidad de líderes de calle y de familias registradas”, indicó Mireya Pérez, coordinadora estadal del Frente Francisco de Miranda, ente que encabeza el registro en esta entidad del litoral central.



Para este viernes, se prevé la reunión entre voceros de los Clap y representantes de las instituciones de la banca pública, la Gobernación, Cantv y el FFM, a las 9:00 de la mañana en Infravargas, sede de la sala situacional central, para afinar detalles del proceso de registro, para el cual se han desplegado unas 200 personas.



“Entre otros puntos esperamos definir cómo será el proceso de registro, en calidad de compradores, de los más de 250.000 varguenses que poseen Carnet de la Patria, además de la incorporación de comercios y servicios en esta plataforma de pago”, comentó.



En esta reunión también se le hará entrega a los voceros y voceras de Clap, del nuevo documento rector que les dará carácter jurídico.



Los varguenses que deseen incorporarse a la plataforma Billetera Móvil, deberán instalar la aplicación en su dispositivo inteligente y registrarse en la página www.billeteramovil.gob.ve. Una vez registrados, podrán depositar o transferir hasta 300.000 bolívares mensuales a su nombre, a través del Carnet de la Patria, en las agencias de la banca pública nacional.



Se espera que para final del primer trimestre Vargas, junto con Cojedes, Aragua y la parroquia Sucre del Distrito Capital, entre en total funcionamiento esta plataforma.



Simplificación de trámites



Jorge Dos Ramos, vocero del Clap Circunvalación Caribe, considera que el uso de la Billetera Móvil “será rápido y seguro, sencillo para cada uno de los usuarios porque será como hacer, a través de la plataforma del banco, el pago de cualquier servicio telefónico”, dijo.



Considera además que este mecanismo ahorra una serie de pasos administrativos para conciliar los pagos de los miembros de la comunidad para pagar al proveedor de alimentos, lo cual tarda cerca de una semana.



“Con el Carnet de la Patria va a ser sencillo pues en el momento de la entrega de la bolsa, se escanea el carnet e inmediatamente se transfiere el dinero al proveedor, sin intermediarios”, afirmó.



Raúl Jiménez, del Clap de Marapa Marina, invitó a todos los varguenses que aun no tienen su Carnet de la Patria, a sacarlo cuando abran nuevamente el registro, pues esto “garantizará más rapidez y transparencia en la compra de alimentos, además de dar un paso adelante contra la guerra financiera y económica contra el pueblo de Venezuela”.