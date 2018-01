El Petro representa la dolarización de la economía, según experto financiero

04-01-18.-Desde que el presidente Maduro anunciara, el pasado 3 de diciembre, el establecimiento del Petro como divisa virtual o criptomoneda, muchos han sido los análisis que se han formulado. Según algunos, se trata de eliminar el papel moneda, dado que una de las causas de la inflación, a juicio de algunos analistas, es la impresión de billetes sin respaldo, reseña el portal Efecto Cocuyo



Según otros se trata de “avanzar en la soberanía monetaria”. Pero hay quienes piensan que la instauración del Petro vincularía aún más la economía nacional, ya de por sí dependiente de las importaciones, al ámbito de influencia de Estados Unidos y su divisa, el dólar.



“El Petro representa la dolarización de la economía de Venezuela, y los inversionistas no debería subestimar el potencial que representa este cambio”, advierte David Osio, presidente de Davos Financial Group, empresa de asesoría financiera con base en Miami.



Osio advierte que, aun cuando el nuevo instrumento monetario presentado por el presidente Maduro cuenta con ventajas concretas frente al Bitcoin, “para los inversionistas hay dudas y reservas sobre la capacidad técnica del equipo” que implementará el Petro.



Al basarse en barriles de petróleo, que se cotizan en dólares, se entiende que al asumir este instrumento monetario se estaría dolarizando la economía de Venezuela.



De hecho, algunos analistas opinan que el precio pudiera reflejar el valor de un barril de petróleo.



“Como hemos advertido en varios informes de Davos Financial Advisors, el estado de la economía venezolana es tan grave, que solo un cambio drástico, como la dolarización, podría generar un ambiente positivo para el país. El Petro puede representar ese cambio”, señaló Osio.



No obstante, en medios internacionales se preguntan qué tan factible es su aceptación en Venezuela y fuera de sus fronteras.



Ventajas frente al Bitcoin



Hasta ahora existen unas 800 monedas, de las cuales Bitcoin -la pionera- representa 50% del mercado y Ethereum el 25%



Dentro de los países que lo han acogido figuran Japón, Corea del Sur, Australia, Estados Unidos y China, Panamá y Venezuela.



“Las criptomonedas como el Bitcoin no están respaldadas por activos concretos. Tampoco están reguladas, por eso reflejan una variación tan brusca en sus precios de un día a otro. El Petro, de implementarse como lo ha descrito el presidente Maduro, tendría un respaldo concreto y una regulación internacional”, explica Andrés Coles, director de Davos Financial Advisors.



Tan solo en la semana que culminó el viernes 22 de diciembre, el valor del Bitcoin perdió US$ 8.000, cerrando en algo más de US$13.000, luego de jornadas de récords al alza.



En opinión de Coles, el Petro está respaldado por barriles de petróleo certificados internacionalmente, y lo más importante aún, tendría una suerte de auto-regulación comprobada y reconocida.



“El Petro se basa en el precio petrolero, un mercado que se auto-regula y que cuenta con actores reconocidos y confiables con mucha trayectoria internacional. Es como un banco central que influye en el comportamiento de los precios”, explica Andrés Coles.



El punto clave, en ese sentido, es si logra cumplir con su objetivo, convirtiéndose en un instrumento con liquidez.



La confianza es una variable clave



“Si al respaldo de barriles certificados, y a la auto-regulación de su precio, le sumamos creación de oferta y demanda, que haga del Petro un verdadero instrumento de pago aceptado en el país e internacionalmente, entonces estaríamos frente a un importante cambio favorable para empresas, trabajadores, inversionistas y proveedores”, señaló David Osio.



Frente a este panorama positivo, hay un elemento que de entrada genera dudas entre inversionistas internacionales.



“Para los inversionistas hay dudas y reservas sobre la capacidad técnica del equipo del presidente Maduro para implementar el Petro”, resaltó David Osio.



“La pregunta concreta es si lo aceptará Rusia y China, si -a pesar de las sanciones- podrán realizarse operaciones con inversionistas y empresas de Estados Unidos y la Unión Europea”, comenta Osio.



De ser así, el Petro contaría con la liquidez necesaria para dinamizar una economía completamente colapsada.



“Continuamente hemos puntualizado que no había manera de corregir los grandes desequilibrios económicos, sino se tomaban medidas para producir un cambio. Con esta medida se estaría dando un paso positivo hacia los cambios que deben introducirse en el país para sanear el aspecto económico y financiero. No obstante, quedan muchas cosas por hacer en este tema”, concluyó David Osio.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 3112 veces.